Avukat Turgut Kazan: Vekiller oylarını söyleyebilir ama gösteremez; teklif şekil yönünden iptal edilmeli

Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, TBMM Başkanvekiline gönderdiği açık mektupla 'gizli oylamanın bir yöntem kuralı olduğuna ve asla ihlal edilmeyeceğine' dikkat çekti. Kazan, "Aksi halde ve normal koşullarda mahkeme tarafından iptal gelir" diye konuştu. "Bir milletvekili ne oy verdiğini sonradan ya da önceden söyleyebilir. Fakat oyunu göstermesi başka bir şeydir" açıklamasında bulunan Kazan, "Sağlık Bakanı’nın ve oylarını kullanmadan önce gösteren vekil ile bakanların oyları geçersizdir. Bu koşullarda kabul edilecek anayasa değişikliğinin de şekil yönünden iptal edilmesi gerekir. İzlediklerimiz her yönden rezillik" dedi.

BirGün'den Erk Acarer'in haberine göre, Kazan, “Hukuk devleti, bağımsız yargı organının, karar mekanizmasının olduğu devlettir. Türkiye’de ne anayasal rejim kaldı ne hukuk. Bu ortamda hukuk devletinin kırıntısından da söz edilemez” dedi.

"Vekiller gizli oy kullanmaya mecbur"

Meclis’teki oylama sürecini, “Dehşet içinde ve şaşkınlıkla izliyorum” diyerek özetleyen Kazan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bir milletvekili ne oy verdiğini sonradan ya da önceden söyleyebilir. Çeşitli nedenlerle ‘evet oyu vereceğim’ diyebilir. Bunu özellikle Türkiye gibi bir ülkede herkes anlayışla karşılayabilir. Fakat oyunu göstermesi başka bir şeydir! Vekiller, kabinde gizlice oy vermek zorundadır. Buna mecburdur.”

“Bu kurala bile uymayan siyasi iktidarın vekilleri ve bakanlarının yapacağı anayasaya kim, nasıl güvenebilir?” diye soran deneyimli hukukçu, şunları paylaştı: “Siz anayasa kuralını bile bu kadar kolay çiğneyebiliyorsanız zaten Türkiye bir felaketin içine doğru sürükleniyor demektir. Vatandaşın uyduğu kurallar neyse Meclis’in de kuralları vardır. Yurttaş, verdiği oyu söyleyebilir ama pusulaya adını yazarsa oyu iptal edilir.”

"İptali gerekir"

Turgut Kazan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın “Oyumuzu 40 defa açık etmişiz, gizlenecek bir şey mi var?” sözlerine vurgu yaparak usulsüzlüğü de bu noktadan açıkladı; “Sağlık Bakanı’nın ve oylarını kullanmadan önce gösteren vekil ile bakanların oyları geçersizdir. Bu koşullarda kabul edilecek anayasa değişikliğinin de şekil yönünden iptal edilmesi gerekir. İzlediklerimiz her yönden rezillik.”

Yöntem kuralı

Kazan şöyle devam etti; “Yedek milletvekiline toplu itirazdan 316 milletvekilinin boş kâğıda imza attığını görüyoruz. Anayasa bir uzlaşma metnidir. Toplumsal bir uzlaşmayı gerektirir. ‘Siyasal iktidarın dayatmasıyla anayasa değişikliği yapılmamalıdır’ düşüncesinden hareketle Bakanlar Kurulu olarak kanun tasarısıyla anayasa değişikliği önerebilmesi yolu kapatılmıştır. Bu nedenle gizli oy kullanılması kurala bağlanmıştır. Bu bir yöntem kuralıdır. Asla ihmal ve ihlal edilemez.”

AYM’ye gidecek

Turgut Kazan, “Bu endişelerimi ve Meclis’te yaşanabilecekleri TBMM Başkanı Kahraman’a da bildirmiş, ‘tedbir alın anayasa değişikliği yapsanız da iptal edilir’ ifadelerini kullanmıştım” diyerek sürdürdü: “Diğer oylamalarda neler yaşanacağını bilmiyoruz. Ancak usulsüzlük mutlaka Anayasa Mahkemesi’ne götürülecek!”