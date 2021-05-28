Avukat Turgut Kazan: Sedat Peker hakkında çıkartılan yakalama kararı göstermelik

Türkiye'nin önde gelen hukukçularından, eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkındaki yakalama kararının "göstermelik" olduğunu savundu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları tartışılmaya devam ederken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle, Dubai'de olduğu bilinen Peker hakkında yakalama emri düzenlendi. Başsavcılığın açıklamasında, yakalama kararında geçen 'Reis Sedat Peker' isminin Merkezi Nüfus İdare Sistemi üzerinden alındığı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir ilave yapılmadığı da belirtildi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'a konuşan hukukçu Turgut Kazan, “Peker’in ‘belki konuşmaz’ diye yurtdışına çıkışına seyirci kalındığını” belirtirken, kararın “göstermelik” olduğuna işaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek açıklamasının, karar için “işaret fişeği” olarak görüldüğünü belirten Kazan, “Bunun, asla pisliğe karşı bir mücadele izi taşımadığını görüyorum. Yakalama kararı ilk bulunduğu yer anlaşıldıktan ya da ilk video dinlendikten sonra çıkarılabilirdi. Yakalama kararı göstermelik” dedi.

Kazan, Peker’in bulunduğu ülkede yakalanmasına imkân verilmeyeceğini de kaydetti.

Soylu’nun katıldığı televizyon programında, eski AKP’li bakanları hedef almasını da anımsatan Kazan, “Soylu, Cumhurbaşkanı’na ne kadar bağlı olduğunu söylerken, çizgi aşılırsa başkaları için söylediği şeyler gibi başka şeyler de söyleyebileceğini ortaya koydu. O nedenle Soylu’ya sahip çıkmak bir çeşit zorunluluk haline geldi” dedi.

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