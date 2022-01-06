Avukat Turgut Kazan: ‘Halk Ekmek’i Erdoğan’ın kurduğu’ yalanı, Ahmet İsvan’ın hatırasına saygısızlıktır; söyleyeni, destekleyeni ve izlemekle yetinenleri kınıyorum!

T24 Haber Merkezi

Türkiye’nin önde gelen hukukçularından, eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan, CNN Türk’teki Ne Oluyor? programında, İstanbul Halk Ekmek Fabrikası’nın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde kurulduğunun öne sürülmesine ve bu iddiaya kayıtsız kalınmasına tepki gösterdi. Kazan, “Bu YALAN, 1980 darbesinden sonra 5’li çetenin hışmına uğrayan, gözaltına alınıp tutuklanan ve yıllarca cezaevinde kalan müvekkilim Ahmet İsvan’ın hatırasına karşı büyük bir saygısızlıktır. Söyleyeni, gülerek destekleyeni ve izlemekle yetinenleri kınıyorum” açıklamasını yaptı. CNN Türk’te Göksu Öngören Özgür’ün sunduğu Ne Oluyor? Programına 2 Ocak’ta katılan isimlerden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Halk Ekmek’i Erdoğan’ın kurduğunu iddia etti. Halk Ekmek A.Ş’nin resmi internet sitesindeki kuruluş bilgileriyle de ters düşen iddia ve programda itiraz edilmemesi, tepkilere neden oldu.

Dönemin İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan, Halk Ekmek'in 27 Ekim 1977'deki açılışında Dönemin İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan, Halk Ekmek'in 27 Ekim 1977'deki açılışında

Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, kişisel Twitter hesabından şu açıklamayı paylaştı:

-2 Ocak gecesi CNN’deki NE OLUYOR programında, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet YILDIRIM, HALK EKMEĞİ ERDOĞAN’ın kurduğu yalanını söylemiştir. Program konuğu Tevfik GÖKSU da, gülerek / başını sallayarak, bu yalana onay vermiştir. - Üstelik, program konuğuna soru sormaları gereken sunucu, iki araştırmacı, bir gazeteci yalanı izlemekle yetinmiştir. Oysa, kuruluş çalışmaları Şubat 1971’de başlatılan Halk Ekmek, 1977’de faaliyete geçti. -O tarihte Belediye Başkanı Ahmet İSVAN’dı. İlk adımı coşkuyla atmış ve sonuca ulaşıldığında büyük bir mutluluk duymuştu. ERDOĞAN ise 17 yıl sonra belediye başkanı seçilmiştir. - Bu YALAN, 1980 darbesinden sonra 5’li çetenin hışmına uğrayan, gözaltına alınıp tutuklanan ve yıllarca cezaevinde kalan müvekkilim Ahmet İSVAN’ın hatırasına karşı büyük bir saygısızlıktır. Söyleyeni, gülerek destekleyeni ve izlemekle yetinenleri kınıyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Mayıs 2017'de 94 yaşındayken hayatını kaybeden Ahmet İsvan'ı Yalova'da ziyaret etmişti

Halk Ekmek’in kuruluşu

İstanbul Halk Ekmek A.Ş’nin resmi internet sitesinde, şirketin belediye bünyesinde kuruluşunun hikâyesi de anlatılıyor. İstanbul Halk Ekmek’in internet sitesindeki Kuruluş başlıklı bölüm, şu ifadelerle başlıyor: “İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'nin yatırım çalışmaları 1971 yılının Şubat ayında başladı. Hukuki hazırlıklar yapıldıktan sonra Halk Ekmek Fabrikası’nın inşaatı başlatıldı ve yurtdışından gerekli makine ve diğer teçhizatın ithali gerçekleştirildi. 1973-1977 dönemi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet İsvan’ın ve Halk Ekmek Müdürü olarak atanan Nusret Avcı’nın verdiği büyük mücadele sonucunda, makine montaj çalışmaları tamamlanarak 27 Ekim 1977’de deneme üretimi başlatıldı ve aynı dönem halka tanıtımı yapıldı. Deneme üretimlerinin ardından 26 Ağustos 1978'de ekmek üretimi başladı. Kaliteli, sağlıklı ve hesaplı hizmet şiarı ile kurulan İstanbul Halk Ekmek A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, İstanbul halkına daha iyi hizmet vermek ekmek fiyatlarında aşırı ve haksız uygulamaları önlemede etkin olmak maksadıyla kurulmuş bir İktisadi teşekküldür…”

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