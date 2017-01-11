Avukat Turgut Kazan: Gizlilik ihlali tutanaklarla kanıtlanırsa, anayasa değişikliği iptal edilebilir!

Eski İstanbul Barosu Başkanı, avukat Turgut Kazan, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak Genel Kurul'da yapılan oylamada gizliliğin ihlal edildiğini söyledi. Kazan, "Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 2010/87 sayılı kararına göre, fotoğraflar ve tutanaklarla gizlilik ihlali kanıtlanırsa, yapılan anasaya değişikliği iptal edilebilir" açıklamasını yaptı.

18 maddeden oluşan anayasa değişikliği teklifinde bir ve ikinci maddeler kabul edilmişti.

Turgut Kazan'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:

"Gizli oylama mutlak bir yöntem kuralıdır. Asla vazgeçilemez, ihlal edilemez. Şekil yönünden Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir. AYM’nin 2010/87 sayılı kararına göre, fotoğraflar ve tutanaklarla gizlilik ihlali kanıtlanırsa, yapılan Anayasa değişikliği iptal edilebilir. Gizlilik ihlallerinin tespit edilmesini önleme çabası doğru değildir. İhlali tespit önce başkanlığın, sonra her milletvekilinin görevidir"

Turgut Kazan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Ahmet Aydın'a gönderdiği dilekçede de gizli oylamanın mutlak bir yöntem kuralı olduğunu belirtti.

"AYM’nin önceki kararında belirtildiği gibi, çirkin üsluplarla bağıra çağıra yapılan açıklamalar, yeşil ve kırmızı pulları gösteren fotoğraflar ve tutulacak tutanaklarla bu ihlal kanıtlanırsa, iptal gündeme gelir, gelmesi gerekir" diyen Kazan, "Bu nedenle oylama gizli yapılmıştır açıklamasıyla sorun çözülmüş olmayacağı gibi gizliliği ihlal eden örnekleri tespit ve görüntüleme girişimlerini önleme çabası da kesinlikle doğru değildir" ifadesini kullandı.

Turgut Kazan'ın Ahmet Aydın'a gönderdiği dilekçe şöyle: