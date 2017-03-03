Avukat Turgut Kazan: FETÖ kumpaslarının başrol isimleri korunuyor

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ve Avukat Turgut Kazan, Gülen cemaati yapılanmasının gerçekleştirdiği kumpasların başrol isimlerinin hâlâ korunduğunu söyledi.

Eski Cumhuriyet Başsavcısı ve CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Avukat Turgut Kazan ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek, “FETÖ ile mücadele” söyleminin aksine Gülen Cemaati yapılanmasının düzenlediği ifade edilen Van, Erzincan, Erzurum kumpaslarında başrol oynayan isimlerin korunduğunu ifade etti.

Cemaat itirafçısı Savcı Sarıkaya 'Enver Arpalı cinayeti'nin faili olarak da sorgulanmalı!

Kazan, ‘FETÖ itirafçısı’ Savcı Ferhat Sarıkaya için “Cemaatin uydurduğu asılsız bir ihbar mektubu Enver Arpalı'nın intiharına yol açmıştı. Arpalı'nın intiharı FETÖ çatı iddianamesinde örgütün şiddet sonucu ölümle sonuçlanan eylemlerine örnek olarak gösteriliyor. İntiharda başrol oynayan Ferhat Sarıkaya tanık sıfatıyla yer alıyor. Sarıkaya hakkında bir şey yapılmış değil. Son olarak lütfettiler de açığa aldılar” dedi.

Evrensel’de yer alan habere göre, Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Cumhuriyet eski Başsavcısı ve CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Avukat Turgut Kazan, 'FETÖ' davalarında asıl 'FETÖ'cülerin korunduğunu ifade ederek Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) verdikleri dilekçe örneğini basınla paylaştı.

Kazan, şunları ifade etti:

“FETÖ'nün Türkiye'yi ele geçirme girişiminin ilk adımı Van Yüzüncü Yıl soruşturmasında atılmıştı. Savcı Ferhat Sarıkaya başrol oyuncusuydu. Cemaatin uydurduğu asılsız bir ihbar mektubu Enver Arpalı'nın intiharına yol açmıştı. Arpalı'nın intiharı FETÖ çatı iddianamesinde örgütün şiddet sonucu ölümle sonuçlanan eylemlerine örnek olarak gösteriliyor. İntiharda başrol oynayan Ferhat Sarıkaya tanık sıfatıyla yer alıyor. Sarıkaya hakkında bir şey yapılmış değil. Son olarak lütfettiler de açığa aldılar.

“Kumpas davasında sıradan biz gizli tanık olan Serkan Zirek'e 23 yıl hapis cezası verilirken EFE kod adıyla Bayram Bozkurt tahliye edildi. Üstelik bu tahliye duruşma günü dışında ara celse yapılıp Bozkurt'un dinlemesi sonrasında verildi. Bu uygulamanın kaçırma uygulaması olduğu açıktır. Koruma uygulaması Erzincan, Erzurum kumpaslarıyla ilgi başka bir dosyada da devam etti. Kumpasın başrol oyuncularından Ahmet Demir ve Abdulvahap Güllü 23 Şubat 2017 tarihinde tahliye edildi.

“Siyasal iktidar eli güçlendikçe ‘o davalarda görev yapanları koruyalım’ demiş oluyor. Hiç lafı uzatmadan söyleyeyim İstanbul Darbe Girişimi iddianamesinde müvekkilim İlhan Cihaner'in FETÖ örgütü mensuplarınca makam odasında sürüklendiği belirtilirken, o örgüt mensuplarının birer birer tahliye edilmesinin 'o davalarda görev yapanları koruyalım' demekten başka bir anlamı yok.

“Daha 17-25 Aralık öncesinde biz bu yapının tehdit oluşturduğunu söylemiştik. Gelinen noktada bu yapıyla etkin ve adil bir mücadele sürdürülmeli. Siyasi boyutları da var. Kumpas davalarında kritik isimlerin salıverilmesine göz yumuluyor. Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu da olayın üstünü örtmek için bir rol üstlendi."