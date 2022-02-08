Avukat Sürenoğlu'na darp soruşturmasında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı

Avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun; Nisan 2019’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir düğün programı nedeniyle, yolun kapatılmasına tepki göstermesinin ardından, polis aracı içinde darp edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada Cumhurbaşkanlığı korumaları hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı.

Avukat Sertuğ Sürenoğlu, 13 Nisan 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Demirören ve Kalyoncu ailelerinin düğünü için Çırağan Sarayı yolunun trafiğe kapatılmasına tepki gösterdi. Sürenoğlu, "Trafiğin kesilmesinin sebebini sorduğu, bunun üzerine görevli memurlar tarafından araca alınarak Çırağan Sarayı'nda bir yere götürüldüğü, kendisine ters kelepçe takılarak, yüzüne vurularak eziyet ve işkenceye maruz kaldığı" iddiaları ile Cumhurbaşkanlığı korumalarından şikâyetçi oldu.

Sürenoğlu, şikayetinde ayrıca; koruma görevlilerinin, hakkında "Cumhurbaşkanı'na sövdüğü ve görevli memura direndiği iddiasıyla gerçeğe aykırı tutanak tanzim ettiğini" belirtti. Açılan soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, 25 Mart 2021 tarihinde, koruma memurları hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

“Yeterli delil bulunmakta”

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Sürenoğlu'nun avukatı takipsizlik kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliği'nin takipsizlik kararını 25 Mart 2021 tarihinde kaldırdığı ortaya çıktı. Hâkimlik kararında Sürenoğlu'na verilen adli muayene raporu ve Adli Tıp Kurulu raporuna dikkat çekilerek, "Müştekinin (şikâyetçinin) beyan içeriği hakkında düzenlenen rapor dikkate alındığında 'kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle kasten yaralama' suçuna sebebiyet verebileceği, bu suç yönünden kamu davası açılması için yeterli delil bulunduğu, müştekinin iddiasının ve şüphelinin eyleminin Vazife ve Salahiyet Kanunu'na göre zor kullanma yetkisinde oluşup oluşmadığı hususunun mahkemece uygun olacağı değerlendirilmekle itirazın kabulüne karar verilmiştir" denildi.