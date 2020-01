Avukat Rocco: Savcılık Zarrab'ın sırtını sıvazlıyor

Nafiz Albayrak / New York, 28 Kasım (DHA) - Atilla\'nın avukatlarından Victor Rocco, \"Yüksek makamlara ayakkabı kutularında rüşvet yollayan Atilla değil Zarrab\'tı. Sanık sandalyesinde oturması gereken Reza Zarrab az ceza alma ya da hiç ceza almama umuduyla savcılıkla anlaştı. Savcılık Zarrab\'ın sırtını sıvazlıyor\" dedi.

İran\'a karşı ABD\'nin uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı suçlamalarından New York\'ta tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Atilla jürili davada yargıç karşısına çıktı. Savcılık, Reza Zarrab\'ın kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ettiğini ve Atilla\'ya karşı tanıklık yapacağını açıkladı. Zarrab\'ın savcılıkla uzlaştığı ve tanık olacağı konusunda ilk resmi açıklama New York Güney Bölgesi Başsavcı Yardımcısı David Denton\'dan geldi. Denton, Zarrab\'ın Mehmet Hakan Atilla\'nın davasında anahtar bir tanık haline geleceğini belirtti. Denton, 2011 yılından bu yana İran\'a uygulanan ambargonun delinmesiyle ABD\'nin güvenliğinin tehdit edildiğini savundu. Zarrab\'ın tanık olmasının Atilla\'nın ABD\'nin İran\'a karşı yaptırımlarını delme, kara para aklama ve bankacılık sahtekarlığı işlemlerini nasıl gerçekleştirdiğini ortaya çıkaracağını belirten Denton, jüri üyeleri önünde Atilla\'ya yönelik suçlamalarını yöneltirken, üç kez de parmak işaretiyle Atilla\'yı gösterdi. Denton, Atilla\'nın sahte belgeler düzenleyerek ABD bankalarını kandırdığını öne sürdü.

\"AYAKKABI KUTULARINDA RÜŞVET YOLLAYAN ATİLLA DEĞİL ZARRAB\'TI\"

Atilla\'nın avukatlarından Victor Rocco ise, asıl suçu işleyen kişilerin Reza Zarrab ve Halkbank eski Genel Müdür Süleyman Aslan olduğunu, Atilla\'nın kimseden rüşvet almadığını, kimseye rüşvet vermediğini, banka çalışanı olarak yalnızca görevini yaptığını söyledi. Rocco, Süleyman Aslan\'ın Zarrab\'dan aldığı rüşvetlerle cebini doldurduğunu belirtti. Zarrab\'ın Türkiye\'de rüşvet ağı kurduğunun bilindiğini, rüşvet verdiği kişiler arasında üst düzey yetkililerin de olduğunu savunan Rocco,\" Yüksek makamlara ayakkabı kutularında rüşvet yollayan Atilla değil Zarrab\'tı. Sanık sandalyesinde oturması gereken Reza Zarrab az ceza alma ya da hiç ceza almama umuduyla savcılıkla anlaştı. Savcılık Zarrab\'ın sırtını sıvazlıyor. Zarrab\'ta gizli tanık olmayı ve ailesiyle birlikte ABD\'de yaşamayı planlıyor. Zarrab eski alışkanlıklarını New York\'ta hapishanede de sürdürmeye çalıştı. Dışarıdan içki, uyuşturucu, hatta kadın getirtmek için hapishane görevlilerine de rüşvet verdi\' diye konuştu. Zarrab ile Atilla arasında özel bir dostluk bulunmadığını, 16 ay içinde yalnızca 6 telefon görüşmesi yaptığını anlatan Rocco, Zarrab ile Aslan arasında ise 32 telefon görüşmesi ve yüzlerce sayfalık telefon mesajlaşması bulunduğunu söyledi. Duruşmada, Atilla\'yı New York JFK Havalimanı\'ndan çıkarken gözaltına alan FBI ajanı da tanık olarak dinlendi. Öğlenden sonra ara verilen duruşmanın yerel saatle 14:00\'da başlayacak ikinci bölümünde Reza Zarrab\'ın da tanık olarak mahkemeye çıkması bekleniyor.

Öte yandan Zarrab soruşturmasını başlatan eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara savcılıkla uzlaşan Zarrab\'in tanık olarak ifade vereceği yönündeki haberi twitter hesabından paylaştı. Bharara, mesajında, \"Rıza Sarraf kendisiyle ilgili suçlamalara karşı her türlü şekilde mücadele etme hakkına sahipti. Kendisine avukatlardan oluşan adeta rüya bir takım kurdu. Suçlamaları kabul etti çünkü hakkında yapılan suçlamalar doğru\" dedi.