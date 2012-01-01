Avukat Pınar Söğüt: Sayın Başbakan hayatımı kurtarın

T24 - Antalyalı avukat boşandığı eşinin şiddettinden kurtulmak için Başbakan Erdoğan'a mektup yazdı. Genç avukat mektubunda, "Eski eşim beni 'seni Ayşe Paşalı gibi öldüreceğim' diyor. Beni ve oğlumun hayatını kurtarın" diyerek yardım istedi.





Pınar Söğüt 31 yaşında bir avukat, bir çocuk annesi ama yaptığı evlilik ona hayatı çekilmez kıldı.



Sögüt haciz için gittiği otelde tanıştığı güvenlik görevlisi Adem Murat Sögüt ile 6 yıl önce evlendi. O evlilikten bir çocukları oldu. Ancak evlilik istediği gibi değildi. İddiaya göre sürekli baskı ve şiddet gördü.



Ancak boşanmalarına karşın Adem Murat Söğüt'ün kendisine psikolojik işkence ve şiddet uygulamayı sürdürdüğünü, ölümle tehdit ettiğini söyleyen avukat Söğüt, son çare olarak "Beni ve oğlumun hayatını kurtarın" diyerek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı.



Mektubunda yaşadıklarını anlatan Pınar Sögüt, şunları yazdı:



"Şu anda çocuğum ile ölüm korkusu içinde yaşıyorum. Diğer kadınlar gibi cinayete kurban gideceğim. Benim korkum ölmek değil, 5 yaşındaki oğlumu savunmasız ve öksüz bırakmak. Eski eşim beni 'Seni Ayşe Paşalı gibi öldüreceğim' diyor. Acil yardım bekliyorum."



Avukat olmanın ve haklarını bilmenin kadın olarak kendisini şiddetten koruyamadığına dikkat çekerek yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan Sögüt, "Boşanma davası sırasında koruma kararı alınmıştı. Ancak boşandığın gün, bu karar ortadan kalktı. Savunmasız bir şekilde saplantılı bir adamın karşısında 5 yaşında bir çocukla kalakaldım öylece" dedi.



Eski eşinin lise mezunu olduğunu ve güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirten Söğüt, "Aramızdaki kültür farkına rağmen severek evlendim. O işsiz kaldıktan sonra sorunlar başladı. Kumara alıştı. Ondan ayrılmak istediğimde iki kaburga kemiğimi kırdı. Son olarak da adliyenin ortasında meslektaşlarımın ve müvekkillerimin önünde beni dövdü. Meslektaşlarım olmasaydı o gün beni öldürecekti. Şimdi meslektaşlarımın yüzüne bakamıyorum. Çok utanıyorum ve adliyeye giremez haldeyim" diye konuştu.



Eski eşi Adem Murat S.'nin sık sık ölümle tehdit ederken kendisini Ayşe Paşalı gibi öldüreceğini söylediğini belirten avukat Söğüt, kurtulmak için kimlik değiştirip estetik ameliyat olmak bile istediğini söyledi. Söğüt, şunları söyledi:



"Artık bende Ayşe Paşalı fobisi oluştu. Adliye koridorlarında gözleri mor, ölümü bekleyen o kadının görüntüsü gözümün önünden gitmiyor ve ben de ölümü bekleyen birisi haline geldim. Polisler bile 'Siz avukatsınız, kendi hakkınızı savunmasını bilirsiniz diye korumaya gerek duymadık' diyebildiler bana. Hakkımı bilmek beni yumruklardan korumuyor. Adam evime giriyor ve bana saldırıyor, polise zorla ifade aldırıyorum. Devletin bana yeni kimlik vermesini istiyorum. Yüzümü değiştirmek istiyorum. Zaten eski eşim avukat olmam nedeniyle 'Seni nereye gitsen bulurum' diyor. Çocuğumla başka bir yaşam kurmak istiyorum."







