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15 Temmuz Darbe Girişimi

Avukat Orhan Kemal Cengiz ve eşi Sibel Hürtaş gözaltına alındı

Hürtaş ve Cengiz, gözaltına alındıklarını Twitter hesaplarından duyurdu

21 Temmuz 2016 16:53

Gazeteci ve avukat Orhan Kemal Cengiz ve eşi Sibel Hürtaş, Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Gözaltı kararını Sibel Hürtaş ve Cengiz Twitter hesaplarından duyurdu. Hürtaş, "Eşim Orhan Kemal Cengiz'le birlikte gözaltındayız" diye yazdı. Cengiz de Twitter'dan gözaltına alındığına dair tweetleri retweet yaptı.

Orhan Kemal Cengiz, 2011-2014 yılları arasında Radikal gazetesinde köşe yazıları kaleme aldı. Cengiz son olarak, darbe girişimi sonrası kâğıt baskıya veda etme kararı alan Özgür Düşünce gazetesinde yazıyordu.

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