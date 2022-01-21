Avukat Orhan Kemal Cengiz'den 'Şimuni ve Hürmüz Diril davası' açıklaması: Dosyada failler korunmakta, Diril çiftine saldıran kişiler cezasız bırakılmak istenmektedir

Avukat Orhan Kemal Cengiz, Şırnak’ın Kovan Kaya köyünden 5 Ocak 2020 tarihinde Şimuni Diril ve Hürmüz Diril’in kaçırılması ve Şimuni Diril’in öldürülmesi olayına ilişkin olarak, "Bu dosyada fail veya failler korunmakta, Diril çiftinin yaşama hakkına saldıran kişiler cezasız bırakılmak istenmektedir" dedi.

Delillerin düzgün toplanmadığını ve işlemlerin çok yavaş yürütüldüğünü belirten Cengiz, soruşturmanın 2 yıldır gizli olarak yürütüldüğünü söyledi. "Son yazdığım dilekçelerde bu kadar uzun süren bir gizliliğin sadece soruşturma makamlarının yetersizliklerini ve kusurlarını gizlemeyi amaçlayabileceğini dile getirdim." diyen Cengiz, iki yıldır gizlenen dosyanın sonunda mahkemenin iddianameyi kabul etmediğini de ifade etti.

Avukat Orhan Kemal Cengiz, Diril çiftinin yaşadığı olayla ilgili davayı Twitter hesabından şöyle anlattı:

"Ailenin avukatı olarak gizliliğin kaldırılması için kaç tane dilekçe verdiğimi hatırlamıyorum"

"Şırnak’ın Kovan Kaya köyünden 5 Ocak 2020 tarihinde Şimuni Diril ve Hürmüz Diril’in kaçırılması ve Şimuni Diril’in öldürülmesi olayına ilişkin soruşturmada skandallar birbirini izliyor. İki yıldan fazladır soruşturma “gizli” olarak yürütülüyor. Ailenin avukatı olarak gizliliğin kaldırılması için kaç tane dilekçe verdiğimi hatırlamıyorum.

Diril çiftinin yaşama haklarına yapılan bu korkunç saldırılarda etkili soruşturmanın gerekleri olarak, delillerin düzgün toplanması, işlemlerin süratle yürütülmesi, ailenin sürece katılımının sağlanması gerekiyordu. Bunların hiç birisi yapılmadı."

"Soruşturma savcısı 2 yıl geçtikten sonra, zorlana zorlana bir iddianame hazırlayıp verdi"

"Son yazdığım dilekçelerde bu kadar uzun süren bir gizliliğin sadece soruşturma makamlarının yetersizliklerini ve kusurlarını gizlemeyi amaçlayabileceğini dile getirdim.

Soruşturma savcısı 2 yıl geçtikten sonra, zorlana zorlana bir iddianame hazırlayıp verdi. Bugün bütün şüphelerimizi doğru çıkaran bir gelişme yaşandı. Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığın hazırladığı iddianameyi yetersiz bularak reddetti.Tam iki yıldır savcı “soruşturmanın selameti” için bu dosyayı gizliyor ve hazırladığı iddianame Mahkeme tarafından reddediliyor."

"Bu dosyada fail veya failler korunuyor"

"Yaşam hakkı sadece insanların kaçırılıp, kaydedilmesi, öldürülmesiyle ortadan kaldırılmaz. Düzgün bir soruşturma yürütmediğinizde yaşama hakkını bir kere daha yok edersiniz.

Bu dosyada fail veya failler korunmakta, Diril çiftinin yaşama hakkına saldıran kişiler cezasız bırakılmak istenmektedir. Yaşam hakkı gibi vahim ihlalleri konu alan bir soruşturmada iddianamenin geri çevrilecek kadar yetersiz şekilde hazırlanması korkunç bir skandaldır."