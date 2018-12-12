Avukat Nuri Polat'a FETÖ üyeliği suçlamasından 6 yıl 3 ay hapis cezası

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-FETÖ\'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan avukat Nuri Polat, FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Nuri Polat, avukatıyla katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Polat\'ın sosyal medya hesabından örgüt üyesi olduklarından bahisle soruşturma açılan şahıslarla irtibatta olduğunu, ByLock kullanan şahıslarla yoğun görüşmesi olduğunu, eşinin Bank Asya\'da hesabının bulunmasını ve sosyal medya paylaşımlarının tamamına yakınının FETÖ/PDY yapılanmasının oluşturmak istediği etkiye ve algı manipülasyonu ile benzer nitelikte olmasının dikkate alarak FETÖ üyeliği suçundan cezalandırılmasını talep etti.

\"SADECE SİYASET YAPTIM\"

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Polat, \"2008 yılından beri MHP İstanbul İl Başkanlığı Yardımcılığı, İl Yönetim Kurulu üyeliği ve İl Disiplin Kurulu Başkan yardımcılığı yaptım. Aktif siyasetin içindeyim. Bütün paylaşımlarımın sebeplerini daha önce anlattım. Sadece siyaset yaptım. Bu paylaşımlar beni silahlı terör örgütü üyesi yapmaz. Bu örgütle organik bir bağım olmadığı açıkça anlaşılmıştır. Bu yapı, suç örgütü olarak kabul edilmediği dönemde bu örgütle mücadele ettim. Eğer bu örgüt içinde olsaydım, avukatlık yapmış olduğum uzunca bir sürede bu örgütün davalarını almış olurdum. Bu yapıyla alakalı kimselerin davalarını almadım\" dedi.

Savcının mütalaasındaki, ByLock kullanıcıları ile yoğun görüşmesi olduğu iddiasını da reddeden sanık Polat, \"Dosyada 2010-2012 yılları arasında 7-8 kişi ile birer kez görüşmem olmuştu. O görüşmelerin olduğu zamanlar ByLock yok. Suçsuz olduğumu biliyorum. Alnım ak, başım dik\" diye konuştu. Polat\'ın avukatı da müvekkilinin görüştüğü kişilerin çoğunun avukat olduğunu ve meslek icabı yapılan görüşmeler olduğunu belirterek müvekkiliin beraatini talep etti. Son sözü sorulan Polat, \"Beraatimi talep ediyorum. Delil yetersizliğinden beraati bile şu an zul sayıyorum\" dedi.

6 YIL 3 AY HAPİS VERİLDİ

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Nuri Polat\'ı \"Silahlı terör örgütü üyesi olmak\" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Polat\'ın cezası kesinleşinceye kadar hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına da karar verildi.