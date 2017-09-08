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Avukat: Müvekkilimin bekar olması FETÖ'cü olmadığını gösterir

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon araştırma görevlisi Rabia Pervin Cimilli'nin 15 yıla kadar hapsi istendi

08 Eylül 2017 14:29

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon araştırma görevlisi Rabia Pervin Cimilli\'nin 15 yıla kadar hapsi istendi. Cimilli\'nin Ahmet Cavit Bayraktar ise \"Örgütün genel politikası dikkate alındığında müvekkilimin bekar olması örgüt çerçevesinde hareket etmediğinin bir delaletidir\" dedi. 
Meslekten ihraç edilen Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon araştırma görevlisi Rabia Pervin Cimilli, geçen 15 Şubat günü FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı. Ablası üzerine kayıtlı hatla cep telefonuna örgütün gizli haberleşme programı ByLock\'u indirdiği tespit edilen Rabia Pervin Cimilli\'nin \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Cimilli\'nin 24 Ağustos 2014\'te ByLock programını indirdiği belirlendi. İddianamede, başka bir dosyanın şüphelisi Serap Yıldırım\'ın 2005 yılından itibaren FETÖ/PDY üyeleri tarafından düzenlenen sohbet toplantılara katıldığını, burs ve kurban bağışı adı altında maddi yardımlarda bulunduğunu, 2010 ile 2015 yılları arasında katıldığı sohbet grubunda Rabia Pervin Cimilli\'nin de katıldığını belirterek fotoğrafını teşhis ettiğine yer verildi. 
 Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dün yargılanmasına başlanan Rabia Pervin Cimilli Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda\'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi\'nden (SEGBİS) duruşmaya katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Rabia Pervin Cimilli, terör örgütü ile bir bağlantı kurmadığını iddia etti. Cimilli, \"Okul, yurt veya dersanelerine gitmedim. ByLock programınıda kesinlikle kullanmadım. Bu program zaten benim duymadığım bir programdı. Duymadığım veya bilmediğim bir programı kullanmam mümkün değildir, suçsuzum\" dedi.
Cimilli\'nin avukatı Ahmet Cavit Bayraktar ise müvekkilinin terör örgütü üyeliği için kabul edilen Bank Asya, sendika, dernek üyelikleri, gazete dergi abonelikleri veya başka delil bulunmadığını savundu. Müvekkilinin ablasının gözaltına alınması üzerine teslim olduğunu aktaran Bayraktar, \"Müvekkilim hala bekardır. Örgütün genel politikası dikkate alındığında müvekkilimin bekar olması dahi örgüt çerçevesinde hareket etmediğinin bir delaletidir. Tahliye kararı verilmesini talep ediyoruz\" diye konuştu. 
 

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