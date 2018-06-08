Avukat Muhterem Süren son yolculuğuna uğurlandı

Yaşamına son veren insan hakları savunucusu ve İnsanlar Hakları Derneği (İHD) avukatlarından Muhterem Süren, Aydın’ın Germencik ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki gün intihar ederek yaşamına son veren İnsanlar Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi avukatlarından Süren’in cenazesi, sabah saatlerinde ailesinin yaşadığı Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı kırsal Neşetiye Mahallesi’ne getirildi.

Daha sonra Süren’in cenazesi, aralarında Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, İHD Diyarbakır Şubesi’nin eski başkanı Raci Bilici, İHD kurucularından Akın Birdal ve Türkiye’nin birçok kentinden gelen avukatların katılımı ile mahalle mezarlığına defnedildi.

Defin işlemleri sırasında bazı aile yakınları da fenalık geçirdi. Mezarlıktaki işlemlerin ardından törene katılanlar, taziye yerine geçti.

Muhterem Süren’in hayatını kaybetmesinin ardından İHD Diyarbakır Şubesi şu mesajı paylaşmıştı:

“İHD MYK Üyesi ve Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Üyemiz ve değerli yoldaşımız Avukat Muhterem Süren, yaşamını yitirmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet diliyor, ailesine, yakınlarına, dostlarına derin taziyelerimizi sunarız. Mekanın Cennet, ışıklar yoldaşın olsun…”