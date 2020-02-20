Avukat Muhittin Köylüoğlu, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı

Bir stajyer kadın avukatın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürmesinin ardından gözaltına alınan avukat Muhittin Köylüoğlu tutuklandı.

İstanbul’da mesleğe yeni başlayan stajyer avukat, yanında çalıştığı ve babasının da avukatı olan Mühittin Köylüoğlu tarafından cinsel saldırıya uğradığını sosyal medyada açıklamıştı. Stajyer avukatın açıklamasının ardından birçok kişi, sosyal medyada avukat Muhittin Köylüoğlu tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldığını ileri sürdü.

Birçok kadının yaptığı paylaşımlar ile İstanbul Barosu’ndan açıklama talep etmesinin ardından, Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, “şikâyetler hakkında soruşturma açıldı. Yapılan soruşturma sonuçlandırıldı ve disiplin kuruluna sevk edildi. Stajyer avukatın anlatımı için de re’sen soruşturma açılacaktır. Burası İstanbul Barosu… Burada bu tür olguların görmezden gelinmesi söz konusu olamaz” dedi.

Ceza avukatı Mühittin Köylüoğlu suçlamalar üzerine gözaltına alındı, ofisi ve evi arandı. Gözaltındaki işlemlerinden sonra Bakırköy Adliyesi’ne getirilen Köylüoğlu, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘nitelikli cinsel saldırı suçu’ndan tutuklandı.