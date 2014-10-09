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Yaşam

Avukat koca 'Lezbiyen eşimin şiddetinden koruyun' dedi, mahkeme haklı buldu

İstanbul'da avukat koca Aile Mahkemesi’ne başvurarak 2010’da evlendiği Ukrayna uyruklu eşinden korunması yönünde talepte bulundu

09 Ekim 2014 11:00

İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat M.İ., fuhuş yaptığı ve lezbiyen ilişkisi olduğunu iddia ettiği Ukraynalı eşi M.M.İ.’nin, kendisine psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle koruma talebinde bulundu. Mahkeme kocayı haklı buldu.

 

 

'Yaklaşamaz'

 

Hürriyet'ten Özge Eğir'in haberine göre, davacı kocanın avukatı, “Davalı, eşinin oturduğu sitedeki kafede fuhuş ve para karşılığı işler yaptığını zannettiğimiz yabancı kadın arkadaşlarıyla ile zaman geçiriyor. Erkeklerle samimi ilişkilerde bulunuyor. Amacı boşanma davasının seyrini değiştirmektir. Davalı eşin, psikolojik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasını ve müvekkilimin bulunduğu alana 300 metre yaklaşmamasını talep ediyoruz” dedi. Mahkeme ise, kadının kocasına ‘1 ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürücü davranışlarda bulunmama’ ve yaklaşmama kararı verdi.

 

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