Avukat Kezban Hatemi olağanüstü hâl ilan edilmesini önerdi!

Avukat Kezban Hatemi, TSK içindeki cuntanın 15 Temmuz gecesi yaptığı darbe girişiminin ardından Türkiye'nin olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirterek, gelişmelere paralel şekilde olağanüstü hâl mevzuatının yürürlüğe sokulmasını istedi.

Bakanlar Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yaptığı toplantı sürerken NTV'de Oğuz Haksever'in yönettiği tartışmaya katılan Kezban Hatemi; geçici olarak olağanüstü hâl ilan edilmesinin yararlı olacağını öne sürdü. Hatemi, anayasa uyarınca ilk adımda 6 aydan fazla süreyle ilan edilemeyen olağanüstü hâl uygulamasının en fazla dört ay daha uzatılmasıyla önemli düzenlemeler yapılabileceğini iddia etti. Hatemi, olağanüstü hâl ilanının Türkiye'nin bütününü kapsayabileceğini veya bazı bölgeleriyle sınırlı tutulabileceğini dile getirdi.

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