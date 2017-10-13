Avukat katilinin yanındaki 2 kişi, adliyeye sevk edildi

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te avukat Mehmet Samim Geredeli\'yi öldüren Serhat Abdullah Sağ\'ın yanında yer alan 2 kişi, yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

Avukat Geredeli, salı günü bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, katil zanlısı Sağ\'ın yanında bulunan H.S. ve 17 yaşındaki B.C.T.\'yi olayın yaşandığı akşam Pendik\'te düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 3 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, ifadelerinde Sağ\'ın bir kamulaştırma davasında, dedesine ait arsadan dolayı zarara uğradığını ileri sürerek, avukatı öldürdüğünü söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından B.C.T. ve H.S. adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, Serhat Abdullah Sağ\'ın yakalanması için çalışma başlattı.



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