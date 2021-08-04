Avukat Karabulut: Dedeoğlu ailesine saldıranlar, katliamı WhatsApp grubunda tasarlamış

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Hasanköy Mahallesi'nde yaşayan Dedeoğulları ailesine 30 Temmuz günü yapılan saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. 10 kişinin tutuklandığı saldırıyla ilgili ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, saldırganların WhatsApp grubu kurarak organize olduklarını söyledi.

Dedeoğulları ailesine 12 Mayıs'ta da saldırı yapıldığını hatırlatan Karabulut, o tarihten sonra saldırganların WhatsApp grubu kurdukları açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karabulut, "Katliamı yapan'ın yalnız olmadığı, 12 mayısta Dedeoğulları ailesine yapılan saldırıdan sonra saldırgan ailenin WhatsApp grubu kurarak organize bir şekilde tasarlayarak katliamı yaptıkları ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

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