Avukat Gülbahar'dan infaz paketine tepki: Fiziksel ve manevi yaraları kapanmayan bir kadın, saldırganı karşısında bulacak

AKP ve MHP’nin hazırladığı infaz teklifinde Covid-19 nedeniyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile açık cezaevine ayrılmaya hak kazanan hükümlüler 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayılacaktı. Salgının sürmesi halinde bu süre, Adalet Bakanlığı tarafından her defasında iki ayı geçmemek üzere iki kez uzatılabilecekti. Yani 4 ay daha izin verilebilecekti. Teklif, 3 Nisan’da TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi. Ancak görüşmeler sırasında AKP milletvekilleri Sabri Öztürk, Orhan Kırcalı, Yusuf Başer, Mustafa Arslan ve Emine Yavuz Özgeç tarafından bir önerge verildi. Muhalefetin dahi söz almadığı önerge, oylanarak kabul edildi. Kabul edilen önerge ile Adalet Bakanlığı’nın izin süresini uzatma yetkisi iki yerine “üç kez” şeklinde değiştirildi. Böylece ek izin hakkı 6 aya yükseltildi. Terör suçları ile devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ve casusluktan yargılanan izin hakkından yararlanamayacak.