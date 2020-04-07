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Avukat Gülbahar'dan infaz paketine tepki: Fiziksel ve manevi yaraları kapanmayan bir kadın, saldırganı karşısında bulacak

07 Nisan 2020 10:08

TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülüp kabul edilen infaz paketinde, Koronavirüs nedeniyle yıl sonuna kadar “izinli sayılacak” hükümlüler arasına kapalı cezaevinde kalan “cinsel suçlar” ve “kasten öldürme”den mahkûm olanların da eklendiği ortaya çıktı. Avukat Hülya Gülbahar, değişikliğe tepki göstererek, "Bu durum, hiçbir koruyucu tedbir alınmaksızın kadınlar ve çocuklar açısından hatta belli noktalarda toplum açısından risk oluşturan tüm adli suçluların tekrar toplumun içine salınması anlamına geliyor. Bu suçlular salıverilmeden önce mağdurların ailelerine haber verilmesi gerekiyor" dedi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre avukat Hülya Gülbahar, değişikliği eleştirerek, “Bu durum, hiçbir koruyucu tedbir alınmaksızın kadınlar ve çocuklar açısından hatta belli noktalarda toplum açısından risk oluşturan tüm adli suçluların tekrar toplumun içine salınması anlamına geliyor. Bu suçlular salıverilmeden önce mağdurların ailelerine haber verilmesi gerekiyor. Bu düzenlemeyle Berfin Özek’in yüzüne asitli saldırıda bulunan kişi aftan yararlanacak. Fiziksel ve manevi yaraları kapanmayan bir kadın, şimdi saldırganı karşısında bulacak” dedi. Gülbahar, gazeteciler, avukatlar, hak savunucuları gibi muhalif kimlikleri nedeniyle cezaevinde tutulanların paketten yararlanmadığına dikkat çekerek, “Paketin sadece adli suçluları kapsaması ayrımcılıktır. Bu paket bir an önce geri çekilmeli ve bütün sivil toplum örgütlerinin görüşü alınarak yeniden hazırlanmalıdır” diye konuştu.

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