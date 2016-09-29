Avukat Fırat Durak: RedHack’ten gözaltına alınanları döverek delil almaya çalışıyorlar!

RedHack’e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar, avukatlarına, gözaltındayken kötü muamele ve işkenceye maruz kaldıklarını anlattı. RedHack soruşturmasında gözaltına alınanlara neyle suçlandıklarının söylenmediğini anlatan avukat Fırat Durak, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde sistematik işkenceye maruz kaldıklarını, polisin delil yaratmaya çalıştığını savundu.

Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre, Avukat Durak, şu anda Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan yedi kişinin soğuk beton zemin üzerinde, elleri ve başları önünde tutularak oturtulduğunu, yemek yiyemediklerini, temel ihtiyaçlarının karşılanmasına izin verilmediğini söyledi.

“Sürekli bir dövülme halinin olduğunu anlattılar” diyen Durak, tutuldukları odaya girenlerin şüphelilere sık sık darp uyguladığını öne sürerken, “Ellerinde delil olmadığından delil yaratmaya çalışıyorlar. Darp ederek bilgi almaya çalışıyorlar” dedi.

Müvekkili Taylan Kulaçoğlu ve gözaltındaki iki kişiyle dün görüşebildiklerini söyleyen avukat Durak, kendisine aktardıklarını da şöyle özetledi:

“25 Eylül’de, saat 02:30 sularında gözaltına alındı, gözaltına alınırken ben de yanındaydım, kötü muamele olmadı. Daha sonra götürüldüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ise çıplak arama yapmak istemişler. İstanbul’da tutulurken görüşmemize izin verilmedi. Oradan sevk edildiği Ankara Emniyet Müdürlüğünde ise sistematik işkence gördüklerini anlattı. Olağanüstü Hal (OHAL) bahane edildi, vekaletli avukatı olarak biz bile zor görüşebildik. Darp edenler ‘Adamın maillerini almışsınız’ diyerek, özel hayat vurgusu yapmışlar.”

Taylan Kulaçoğlu’yla üç gün görüştürülmediğini söyleyen Durak, Ankara Emniyet Müdürlüğünden müvekkiliyle neden görüştürülmediğine dair bilgi istediğinde de kendisine “Savcılığın bu yönde kesin talimatı olduğu” söylendiğini ifade etti.

Gözaltına alınanlar

Gözaltına alınanlar şöyle:

Taylan Kulaçoğlu, Ekin Baykal, Abidin Çelik, Alaattin Karagenç, Uğur Cihan Okutulmuş, Taşkın Yasak ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi.

Kulaçoğlu İstanbul’dan, Taşkın Yasak Diyarbakır’dan gözaltına alındı, Ordu, Muğla ve Mersin’den gözaltına alınanlar oldu. Tüm şüpheliler Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

RedHack’ten yargılanıp beraat etmişti

Avukat Fırat Durak, gözaltındaki yedi kişinin altısının 2013’teki RedHack davasında yargılanıp, “delil yetersizliğinden” beraat ettiğini açıkladı.