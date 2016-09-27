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Bilgisayarı yokken RedHack'ten tutuklandı; üyelikle suçlandığı ikinci örgüt kapandığında üç yaşındaydı!

Devrim Ali Avcu, 16 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı

27 Eylül 2016 19:34

Mahmut Kuruçay

Devrim Ali Avcu, 3 yaşındayken kendini fesh eden örgüte üye olmaktan tutuklandı.

Mersin’de 16 Ağustos’ta düzenlenen operasyonla Devrim Ali Avcu’nun da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alınmış, 20 Ağustos’da ise 14 kişi tutuklanmıştı. Devrim Ali Avcu ve diğer 13 kişinin tutuklanma gerekçesi olarak ise 1994 yılında kendini fesh eden Türkiye Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü'ne (TKKKÖ) üye olmak gösterildi. Devrim Ali Avcu, örgüt kendini fesh etmeden sadece 3 yıl önce dünyaya geldi.

Bilgisayarı olmadan RedHack’ten tutuklandı

Devrim Ali Avcu daha önce de evinde bilgisayar ve internet olmadığı halde RedHack üyesi olmaktan tutuklanmıştı. Avcu, 6 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

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