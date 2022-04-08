Avukat Figen Çalıkuşu: "Daha dikkatli konuş" kararı veren hâkimler dönemi de başladı anlaşılan

Karar yazarı Figen Çalıkuşu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açtığı 1 milyon TL tazminat istemli davada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 'bundan sonraki süreçte daha dikkatli olması yönündeki" kararının"akıllara durgunluk verdiğini" söyledi.

Çalıkuşu, yazısında "Yargılama sürecinde, dava konusu edilen hakkın korunmasına yönelik mahkemece verilen karara “ihtiyati tedbir” adı verilir. Kemal Kılıçdaroğlu’na açılan dava tazminat davası, bu davada davanın konusu bir miktar para. Bir tedbir kararı verilecek ise dava edilen parasal miktarı koruma altına alacak bir karşılık üzerine tedbir konulmasına karar verilir. Kılıçdaroğlu’nun dikkatli davranması, dikkatli konuşması konulu bir dava açılabilir mi? Açılamaz, o zaman böyle bir tedbir kararı da verilemez" dedi.

Çalıkuşu, "Desek de 'daha dikkatli konuş' kararı veren hâkimler dönemi de başladı anlaşılan. İşte böyle her türlü karara imza atabilecek hâkimlere sandıklar teslim edilmek isteniyor ve biz hep birlikte sessiziz" ifadesini kullandı.

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