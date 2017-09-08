Avukat Eren Keskin: Yurtdışına gitmek yerine hapse gireceğim

‘Örgüt propagandası’, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ gibi 18 davadan toplam 6 yıl hapis cezası ile yargılanan Avukat Erken Keskin, “ 3-4 ay içerisinde karar verileceğini ve bu karar sonrasında yurtdışına gitmek yerine hapse gireceğini,” belirterek, “1995’te de Kürdistan sözcüğü nedeniyle yargılanıp ceza almış ve gidip yatmıştım. Bizler çok uzun yıllardır insan hakları hareketinde olduğumuz için uluslararası kamuoyunca tanınıyoruz. İnsanlar, Eren Keskin’in silahlı bir örgüt üyesi olmadığını çok iyi biliyor. Ama bu devlet beni silahlı örgüt üyesi olarak yargılıyor, cezalandırıyor ve hapse koyuyorsa, bunun mücadelesini vermem gerekiyor” dedi.

“Yasada değişikliği sonrasında ve ara mahkeme olarak İstinaf Mahkemeleri kurulduğunu, böylece beş yıla kadar olan cezalarda artık Yargıtay’a değil, İstinaf Mahkemeleri’ne gidildiğini” belirten Eren Keskin, “Burada davalar Yargıtay’a nazaran çok çabuk sonuçlanıyor. Zaten bu mahkemelerin kurulma sebebi de sözüm ona yargının iş yükünü hafifletmek” ifadelerini kullandı.

Gazete Duvar’dan İrfan Aktan’a konuşan Eren Keskin’in açıklamaları şöyle:

Hakkınızdaki diğer davaların da gerekçesi bu mu?

Örgüt propagandası, cumhurbaşkanına hakaret filan… 18 dosya şu an Yargıtay’da. Bunlardan toplam altı yıl hapis ve çok yüksek para cezaları var. Bu arada yasada değişiklik yapıldı ve ara mahkeme olarak İstinaf Mahkemeleri kuruldu. Böylece beş yıla kadar olan cezalarda artık Yargıtay’a değil, İstinaf Mahkemeleri’ne gidiliyor. Burada davalar Yargıtay’a nazaran çok çabuk sonuçlanıyor. Zaten bu mahkemelerin kurulma sebebi de sözüm ona yargının iş yükünü hafifletmek.

İstinaf Mahkemeleri’nde kesinleşen davalarınız var mı?

Evet, oldukça yüksek para cezaları verilen ve kesinleşen davalarım var. Daha da gelecek cezalar var. Şu ana kadar 57 bin lira kesinleşmiş cezam var. Fakat hepsini topladığımızda 800 bin lira gibi bir ceza söz konusu. Ödemediğiniz takdirde hapse giriyorsunuz. Taksitle ödemeye başladık. İHD ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı bunun için bir kampanya başlattı. Ama hapis cezalarıyla ilgili yapacak bir şey yok. Bunlardan henüz kesinleşen dava yok ama İstinaf Mahkemesi’ne gittiğinde, üç-dört ay içinde hapis cezaları da kesinleşecek.

Sonra da hapse mi gireceksiniz?

Gireceğim, evet. Gitmeyeceğim.

"Yurtdışına gitmeyeceğim, çünkü çok haklıyız"

Nereye?

Yurtdışına değil, hapse gireceğim. 1995’te de Kürdistan sözcüğü nedeniyle yargılanıp ceza almış ve gidip yatmıştım. Bizler çok uzun yıllardır insan hakları hareketinde olduğumuz için uluslararası kamuoyunca tanınıyoruz. İnsanlar, Eren Keskin’in silahlı bir örgüt üyesi olmadığını çok iyi biliyor. Ama bu devlet beni silahlı örgüt üyesi olarak yargılıyor, cezalandırıyor ve hapse koyuyorsa, bunun mücadelesini vermem gerekiyor. Ben onları rahatsız etmek istiyorum. Yurtdışına gitmeyeceğim, çünkü çok haklıyız. Burada devletin geri adım atması gerektiğini düşünüyorum. 1995’te de aynı şey olmuştu. O yıllarda da çok sayıda insan yurtdışına, az sayıda insan da cezaevine gitti. O dönem hapse giren Fikret Başkaya, Haluk Gerger gibi isimleri hatırlıyorum. Cezaevine giren insanlar sayesinde Türkiye’de düşünce ve ifade hürriyetinin tehdit altında olduğu tartışıldı. Yine aynı şey yaşanacak.