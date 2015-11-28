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Avukat Eren Keskin: Bu saldırı Türkiye’ye falan yapılmamıştır, bizzat Kürt halkına yapılmıştır

"Bu, kontrgerillanın işidir, hükümetle ortak şekilde alınmıştır bu karar"

28 Kasım 2015 20:45

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili olarak, "Bu saldırı tüm Türkiye'ye yapılmıştır" şeklindeki açıklamalarını eleştiren avukat Eren Keskin, "Bu saldırı Türkiye’ye falan yapılmamıştır, bizzat Kürdistan’a ve Kürt halkına yapılmıştır" dedi.

imc TV'ye konuşan avukat Eren Keskin, "Kendimi 1992’de gibi hissediyorum, her gün arkadaşlarımızın ölüm haberlerini alırdık, şimdi de Tahir’in haberini aldık" diye konuştu. Keskin, Tahir Elçi'nin failleriyle ilgili de şunları söyledi:

"Hiç oraya,buraya saptırmaya gerek yok; bu, kontrgerillanın işidir, faili meçhul diye anılan, özel harp dairesi, kontrgerillanın işidir. Hükümet bu yapıyla anlaşmıştır. Hükümetle ortak şekilde alınmıştır bu karar."

Tahir Elçi'nin, CNN Türk canlı yayınında yaptığı "PKK terör örgütü değildir açıklamasından bu yana tedirgin olduklarını belirten Keskin, "Biz, Tahir televizyonda ‘PKK terör örgütü değildir’ dediği anca bu sonucu beklemeye başladık. Hepimiz kendimiz için bekliyoruz. Herkes ne kadar yaşayacağım diye düşünüyor" dedi.

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eren keskintahir elçikontrgerilla

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