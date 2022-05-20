Avukat Elifgül Yalçın Yapargil yazdı: Kira sözleşmesi ile imzalanan tahliye taahhüdü geçerli mi?

Avukat Elifgül Yalçın Yapargil

Son dönemlerde artan kira bedelleri karşısında evini kiraya verecek olan ev sahipleri, kiracılara kira sözleşmesi yanında bir de tahliye taahhüdü imzalatma yolunu seçmekte. Tabii ki amaç öngörülemeyen artışlar karşısında kiracıyı kolaylıkla evden çıkartıp daha yüksek kira bedeli ile yeni kiracıya evi kiralamak. Peki ev sahipleri böyle bir taahhüt ile kiracısını evden çıkarabilir mi?

Öncelikle tahliye taahhüdü ve yaptırımı nedir diye bir bakalım. Tahliye taahhüdü kiracının belirli bir tarihte kiraladığı yeri boşaltacağını kabul etmesidir. Eğer böyle bir taahhüt varsa ve kiracı buna rağmen evi boşaltmıyorsa ev sahibi icra ya da dava yolu ile kiracıyı çıkartma hakkına sahip oluyor.

Son dönemlerde yaşananlar karşısında sormamız gereken ise kiracıya kira sözleşmesi imzalanırken tahliye taahhüdünü şart koşmak hukuki midir? Bu taahhüt ile ev sahibi belirlenen tarihte kiracıyı evden çıkarabilir mi?

Cevabımız hayır. Kira sözleşmesi ile alınan taahhüt geçerli değildir. Burada dikkat etmemiz gereken husus kiracının serbest iradesi ile taahhüt vermediğidir. Eğer kiracı taahhüdü imzalamazsa evi de kiralayamayacağından aslında bir baskı ile taahhüdü imzalamaktadır. Borçlar Kanunumuz da açıkça teslimden sonra imzalanan taahhütlere geçerlilik tanımaktadır. Yani taahhüt kira sözleşmesi imzalanıp kira ilişkisi kurulduktan sonraki bir tarihte, kiracının evin kiralanmayacağı korkusu olmaksızın imzalanması gerekir.

Bu noktada ise taahhüdü geçerli kılmak adına kira sözleşmesi anında imzalanmasına rağmen taahhüt metnine ileri bir tarih atılması ya da boş tarihli düzenlenmesi sık karşılaşılan durumlardan. Bu durumda kiracı ne yapmalı?

Tahliye taahhüdüne dayalı olarak ev sahibinin açacağı tahliye davasında kiracı tahliye taahhüdünün tarihi ileri tarihli olsa da kira sözleşmesiyle beraber imzalatıldığı ya da kira sözleşmesinin imzası sırasında alınmasına rağmen tarih kısmının sonradan doldurulduğunu ileri sürmelidir. Bir başka deyişle evini kiralayabilmek için baskı altında taahhüdü imzaladığını iddia etmelidir. Kiracının ileri sürdüğü bu baskı kiracı tarafından her türlü delil ile ispatlanabilir. Kiracı taahhüdün imzalandığı anı tanık ile de ispatlayabilir.