Avukat Eda Cideli, iş insanı sevgilisi Kemal Gülman’dan şiddet gördüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu, 1 ay tedbir kararı aldırdı

Avukat Eda Cideli, sevgilisi Kemal Gülman’dan sistematik bir şekilde şiddet gördüğünü ve psikolojik baskı yaşadığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunarak 1 ay tedbir kararı aldırdı. Karara itiraz eden Kemal Gülman “Hayatım boyunca hiçbir kadına şiddet uygulamadım” dedi.

Hürriyet'te ye alan habere göre, Cideli, Gülman Group’un sahibi Gülman’ın sistematik bir şekilde kendisini darp ettiğini ve psikolojik olarak baskı kurduğunu iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ve 1 ay tedbir kararı aldırdı. Cideli’nin verdiği ifadeye göre, Çift, yılbaşını geçirmek için Dubai’ye gitti ve orada aralarında tartışma yaşandı. Cideli, 4 Ocak 2022’de evden ayrılmaya karar verdi. O sırada Kemal Gülman Koronavirüs'e yakalandı. Cideli de 14 Şubat günü son kez Kemal Gülman ile konuşmak için evine gitti. İş insanı, avukatı suçlar şekilde davrandı. Cideli evden çıkmak için kapıyı açtığı sırada iş insanı yanına geldi ve ayrıldığı sevgilisinin sert bir şekilde kolunu sıktı, kapıya doğru itti.

Hiçbir kadına şiddet uygulamadım

Karara itiraz eden Kemal Gülman iddiaların asılsız olduğunu belirtti ve itiraz dilekçesinde şu detaylar dikkat çekti:

“Müvekkilimiz hayatı boyunca hiçbir kadına şiddet uygulamamıştır. Müvekkil, yaşı ilerlediği için tüm işlerini evden takip etmektedir. Tüm iddialar asılsızdır. Eda Cideli’nin iddialarının doğru olmadığı da kamera kayıtlarıyla sabittir. Amacı müvekkili zor duruma düşürmektir.”