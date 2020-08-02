Avukat Ebru Timtik'in dayısı: Sadece avukatlık yaptıkları için neden cezalandırılıyorlar, onlar içeride biz dışarıda eriyoruz!

Adli Tıp Kurumu'nun (ATK) cezaevinde kalamaz raporuna rağmen, tutukluluklarının devamına karar verilen ölüm orucundaki avukatlar Emru Timtik ve Aytaç Ünsal için yapılan basın açıklamasında, avukatların ATK'nın raporu doğrultusunda acilen tahliye edilmeleri istendi. Ebru Timtik'in dayısı Yıldırım Deniz, "Günden güne bedenleri eriyor. Biz de dışarıda eriyoruz. Gecemiz gündüzümüz belirsiz. Herkes bayram yaparken, biz burada çocuklarımızın hayatlarını savunuyoruz. Sadece avukatlık yaptıkları için neden bu kadar cezalandırılıyorlar" diye sordu.
Direnişler Meclisi, ölüm orucunda olan ve İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) raporuna rağmen tahliye edilmeyerek hastaneye kaldırılan avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın durumuna dikkat çekmek amacıyla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklama yaptı.
Aynı zamanda Timtik’in tutulduğu hastane önünde yapılan açıklamaya Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Örgütü, Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Dayanışma Derneği (TAYAD), Barış Anneleri İnisiyatifi üyeleri, Timtik’in yakınları ve çok sayıda yurttaş katıldı. Açıklamada, “Ebru ve Aytaç’ın talepleri kabul edilsin”, “Halkın avukatları tahliye edilsin” dövizleri açılarak, sık sık “Adil yargılanma haktır” ve “Ebru, Aytaç yaşasın” sloganları atıldı.
"Adalet için bedenlerinin açlığa yatırdılar"
Direnişler Meclisi’nden Volkan Çeşme, “Gezi’nin, Soma’nın, Hasan Ferit Gedik’in, Dilek Doğan’ın, haksızlığa uğramış tüm yoksul halkın karşılıksız olarak avukatlığını yapan 18 avukat, iftiracı beyanlarıyla toplamda 159 yıl hapse mahkum edildiler. Aslında onlar üzerinden yargılanmak istenen avukatlık mesleğinin kendisiydi. Adaletsizliğe uğrayanların haklarını savunan halkın avukatlığı tasfiye edilmek istendi” dedi. Timtik ve Ünsal’ın adil yargılanma hakkı için ölüm orucuna girdiklerine değinen Çeşme, Timtik’in ölüm orucunun 213, Ünsal’ın ise 182’nci gününde olduğunu söyledi. Çeşme, avukatların hem kendileri hem de müvekkilleri için mahkeme salonlarında bulamadıkları adaleti sağlamak amacıyla bedenlerini açlığa yatırdıklarını vurguladı.
"Hastanede tutulmaları hukuksuz"
Avukatlara dönük “işkencenin” hastanede de devam ettiğini kaydeden Çeşme, Ünsal’ın tutulduğu odanın ışığının gece boyunca açık bırakılarak uyumasının engellendiğini söyledi. Çeşme, “Zorla müdahale tehdidi, tecrit ve uyutmama işkencelerine rağmen Ebru ve Aytaç adil yargılanma hakları için direnmeye devam ediyorlar. Kendileri ve aileleri, herhangi bir müdahaleyi kabul etmediklerini beyan ettiler. Dolayısıyla hastanede tutulmaları da hukuksuz. Avukatlarımızın acilen tahliye edilmeli” diye seslendi.
"Talepleri görmezden geliniyor"
HDP Parti Meclisi (PM) üyesi Esengül Demir, eylemdeki avukatların sağlık durumunun kritik aşamada olmasına rağmen taleplerin görmezden gelindiğini belirtti. Demir, “Ciddi bir siyasal ve hukuki garabetle karşı karşıyayız. Ebru ve Aytaç yaşasın istiyoruz. Bu nedenle derhal tahliye edilmedirler ve kendi iradeleri ile tedavi altına alınmalıdırlar. Onların hayatta kalabilmesi ve hukuk mücadelesini kazanabilmesi için de yanlarında, dayanışma içinde olacağımızı ilan ediyoruz” diye konuştu.
"Biz de dışarıda eriyoruz"
Timtik’in dayısı Yıldırım Deniz ise, “Yeğenim Ebru 213 gündür ölüm orucunda, Aytaç da aynı şekilde 181 gündür ölüm orucunda. Biz çocuklarımızın yaşamasını istiyoruz. Adil yargılanma haklarına müdahale ettiler, yaşamlarına müdahale etmesinler. Bizim amacımız çocuklarımızın ölmemesi. Günden güne bedenleri eriyor. Biz de dışarıda eriyoruz. Gecemiz gündüzümüz belirsiz. Herkes bayram yaparken, biz burada çocuklarımızın hayatlarını savunuyoruz. Sadece avukatlık yaptıkları için neden bu kadar cezalandırılıyorlar. Dosyaları Yargıtay'da ön incelemeye alınmış, kritik aşamada olmalarına rağmen hala oradan bir haber gelmedi, gelmiyor. Çocuklarımızın ölmesini mi bekliyorlar? Biz çocuklarımızın yaşamasını istiyoruz ve bir an önce tahliye edilmelerini ve adil bir şekilde yargılanmaları istiyoruz” şeklinde konuştu.
2 kişi gözaltına alındı
Konuşmaların ardından kitle hastanenin önündeki bekleyişini sürdürdü. Polisler, hastane önündeki bekleyişin sonlandırılmasını karşı çıkan kitleye müdahale etti. Polisler, Volkan Çeşme ve Erkan Munar gözaltına aldı.
Açıklamaya katılanların bekleyişi sürüyor.