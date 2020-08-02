Avukat Ebru Timtik'in dayısı: Sadece avukatlık yaptıkları için neden cezalandırılıyorlar, onlar içeride biz dışarıda eriyoruz!

Adli Tıp Kurumu'nun (ATK) cezaevinde kalamaz raporuna rağmen, tutukluluklarının devamına karar verilen ölüm orucundaki avukatlar Emru Timtik ve Aytaç Ünsal için yapılan basın açıklamasında, avukatların ATK'nın raporu doğrultusunda acilen tahliye edilmeleri istendi. Ebru Timtik'in dayısı Yıldırım Deniz, "Günden güne bedenleri eriyor. Biz de dışarıda eriyoruz. Gecemiz gündüzümüz belirsiz. Herkes bayram yaparken, biz burada çocuklarımızın hayatlarını savunuyoruz. Sadece avukatlık yaptıkları için neden bu kadar cezalandırılıyorlar" diye sordu.

Direnişler Meclisi, ölüm orucunda olan ve İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) raporuna rağmen tahliye edilmeyerek hastaneye kaldırılan avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın durumuna dikkat çekmek amacıyla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklama yaptı.

Aynı zamanda Timtik’in tutulduğu hastane önünde yapılan açıklamaya Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Örgütü, Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Dayanışma Derneği (TAYAD), Barış Anneleri İnisiyatifi üyeleri, Timtik’in yakınları ve çok sayıda yurttaş katıldı. Açıklamada, “Ebru ve Aytaç’ın talepleri kabul edilsin”, “Halkın avukatları tahliye edilsin” dövizleri açılarak, sık sık “Adil yargılanma haktır” ve “Ebru, Aytaç yaşasın” sloganları atıldı.