Avukat Aytaç Ünsal'ın babasından Adalet Bakanlığı'na: Oğlumu uyutmayarak bir an önce öldürmek mi istiyorsunuz?

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan avukat Aytaç Ünsal'ın babası Nihat Ünsal, oğlunun kaldırıldığı hastanede bütün gece ışığın açık tutulması konusunda Adalet Bakanlığı'na tepki göstererek, "Hücredeki beyaz ışığı gece boyunca yaktıkları için Aytaç uyku problemi yaşamaya başlamış. Bağışıklık sistemi iyice zayıflamış birini uyutmayarak bir an önce öldürmek mi istiyorsunuz?" diye sordu.

Adil yargılanma talebiyle 182 gündür ölüm orucunda olan, Adli Tıp Kurumu'nun raporuna rağmen tahliye edilmeyen ve Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne getirilen Aytaç Ünsal’ın babası Nihat Ünsal, oğlunun durumuna ilişkin Twitter'dan bilgi verdi.

Nihat Ünsal, Adalet Bakanlığı’nı etiketleyerek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Az önce oğlumuz Aytaç’ın refakatçisi eşimle görüştüm. Hücredeki beyaz ışığı gece boyunca yaktıkları için Aytaç uyku problemi yaşamaya başlamış. Bağışıklık sistemi iyice zayıflamış birini uyutmayarak bir an önce öldürmek mi istiyorsunuz?”

Ünsal ile birlikte 213 gündür ölüm orucunda olan tutuklu avukat Ebru Timtik ise Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tutuluyor.