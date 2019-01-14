Avukat Cinmen: Silivri'deki tutuklu ve hükümlülerin montları toplatıldı, soğuk koğuşlarda gömlekle oturuyorlar

Giresun’da bir hükümlünün, görüşe gelen ziyaretçisinin yerine geçerek firar etmesi gerekçe gösterilerek, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tüm tutuklu ve hükümlülerin montları toplatıldı. Cezaevindeki kaloriferlerin de tam olarak yanmadığı belirtilirken, tutuklu ve mahkumların gömleklerle oturduğu kaydedildi.

T24’e konuşan avukat Ergin Cinmen, Silivri 9 No’lu Cezaevi’nde gün içinde iki müvekkili ile görüştüğünü ve ikisinin de görüşe gömlekle geldiğini belirterek, uygulamanın saat 14:00 civarında başladığını söyledi. Cinmen, “Öğleden sonra koğuşları basmışlar, herkesin montlarını alıp götürmüşler. Silivri’de kaloriferler de yanmıyor, koğuşlar çok soğuk, herkes gömlekli” dedi.

Adalet Bakanlığı: Haberdar değiliz

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na ulaşmak mümkün olmazken; T24’e bilgi veren Adalet Bakanlığı yetkilileri ise kendilerinin böyle bir uygulamadan haberdar olmadığını söyledi.

8 Ocak günü, Giresun Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan bir hükümlü, ziyaretçesinin yerine geçmesiyle firar etmiş, takip sonucu yakalanmıştı. Silivri Cezaevi yönetiminin de, montların toplanmasına gerekçe olarak firar eden hükümlünün ‘montunun kapşonun görsel koruması’ndan yararlanmasını gösterdiği belirtildi.