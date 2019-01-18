Avukat Celal Ülgen: Polis, savunma argümanlarıma el koydu

Ergenekon ve Balyoz Davalarının da aralarında bulunduğu çok sayıda davanın avukatlığını yapan Celal Ülgen, sabah saatlerinde gittiği Çağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı'nda önce özel güvenlik görevlilerinin daha sonra da polisin elindeki savunma argümanlarına el koyduğunu söyledi. Ülgen, yapılanın 'savunma hakkına saldırı' olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu.

Avukat Celal Ülgen, yaşananları sosyal medya hesabı Twitter'da duyurdu. Ülgen, "Sabah saat 09;15 sıralarında Çağlayan adliyesine girerken önce özel güvenlik sonra da Polis elimdeki savunma argümanlarını ve ön savunma kitabını içerik kontrolü yapacağız diye el koydular. Savunma hakkına yapılan bu saldırıyı suç duyurusu yapıyorum buradan" mesajını paylaştı.