Avukat Burhan Apaydın vefat etti

Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in de avukatlığını yapan Burhan Apaydın, 89 yaşında hayatını kaybetti.



Eşinin dün akşam gayet iyi ve neşeli olduğunu belirten Beyhan Apaydın, "Hatta akşam yemeğinden sonra dışarı çıkmak istedi. Bir gün önce Parlamento dergisine ve TBMM Başkanlığı'na 27 Mayıs dönemiyle ilgili yazılar yazmıştı. Dün akşam da yazılarını son kez kontrol etti. Yattıktan sonra saat 02.30'da uyandı ve su istedi. Su verdikten sonra tekrar uyudu. Saat 03.00'da ses duydum ve kendisine seslendim, ancak tepki vermedi" diye konuştu.

Apaydın, durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin, yaptıkları incelemede eşinin öldüğünü belirlediğini kaydetti.



Menderes'in avukatlığını yaptı



Avukatlığa 1948 yılında başlayan Burhan Apaydın, o dönemdeki siyasi davalarda sanıkların savunmalarını üstlendi.

Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in teklifine rağmen milletvekilliğini kabul etmeyen Apaydın, 27 Mayıs darbesinden sonra İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nun yasaklamasına rağmen Adnan Menderes'in avukatı oldu.

Apaydın, Yassıada duruşmalarında kardeşi Orhan Apaydın ile savunma avukatlığı yaptı.

Yargılamada Adnan Menderes için "Yere düşmekle sakıt olmaz cevher kadr-ü kıymetten" dediği için tutuklanan Burhan Apaydın, kısa bir süre sonra serbest kaldı.

Adalet Partisi'nden 1961 yılında milletvekili seçilen Apaydın, 1965'te politikayı bırakarak avukatlığa geri döndü.

Apaydın, gazetecilerden tiyatroculara kadar hemen her ifade özgürlüğü davasında yasaklanan ya da soruşturulan fikirlerde savunma tarafında yer aldı.

Önemli ceza davalarında yaptığı sıradışı savunmalarla kamuoyunda tanınan Apaydın, usul hukukunun ayrıntılarına hakim oluşu, savunma hakkı konusunda ısrarcı ve taviz vermez tutumu, gerektiğinde çekinmeden ve defalarca reddi hakim hakkını kullanmasıyla dikkati çekti.