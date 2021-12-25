Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolar sebebiyle tutuklu bulunan Berke Gök ve Perit Özen’in duruşması 7 Ocak’ta Silivri Cezaevi'nde görülecek. Avukat Burçin Şahan, müvekkilleri Gök ve Özen’in 50 gün Metris Cezaevi’nde tek kişilik hücrede tutulduğunu ardından Silivri Cezaevine transfer edildiğini hatırlatarak, yaklaşık bir aydır Silivri Cezaevi’nde koğuşta birlikte kaldığını söyledi. Şahan, "Berke ve Perit’e tutuklanmaları, hücrede kalmaları ve cezaevi koşulları tüm hepsiyle en temel insan haklarının ihlal edildiği süreç yaşatılıyor." ifadelerini kullandı.

Artı Gerçek'e konuşan Avukat Şahan, Savcılığın Perit Özen hakkında tutuklamaya gerekçe olarak 2911 Sayılı Kanuna muhalefet yani Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama, görevi yaptırmamak için direnme, Berke Gök için ise yine aynı suçlara ek olarak kamu malına zarar verme suçunun isnat edildiğini söyledi. Şahan, Savcılığın hazırladığı iddianamede ise öğrencilere yönelik yukarda yer alan suçlamalara yeni eklemeler yaptığını vurgulayarak, öğrencilerin ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘kara ulaşım araçlarını kaçırma ve alıkoyma’ suçlarının isnat edildiğini söyledi.

Şahan, öğrencilerin gözaltına alındıkları anda haklarında tüm delillerin toplanmasına rağmen uzun süre iddianame hazırlanmamasını şu sözlerle değerlendirdi:

"2 ay iddianamenin hazırlanmasını bekledik"

“Berke ve Perit gözaltına alındıkları anda tüm deliller toplanmıştı. İddianamede Savcının bu sürede soruşturma yaparak elde edeceği farklı bir delil dahi yok. Buna rağmen 2 ay gibi bir süre iddianamenin hazırlanmasını bekledik. Bu süreçte defalarca dosyaya erişim talebi gönderdiğimiz halde ve dosyada kısıtlılık kararı olmamasına rağmen dosyaya erişim izni avukatlara verilmedi”

"Düşman ceza hukuku uygulandı"

Dosyada kısıtlılık kararı olmamasına rağmen dosyaya erişim izninin avukatlara verilmediğini yineleyen Şahan, bu kısıtlamanın hukuki herhangi bir dayanağının olmadığını artık bu tür siyasi dosyalarda savcılar tarafından fiili olarak avukatların dosyalara erişiminin engellendiğini vurguladı.

Şahan, “Savcının iki ay boyunca neyi beklediği veya neyi araştırdığını bilmiyoruz. Dosyaya gözaltına alındıkları gün sonrasında giren başka bir evrak yok. Berke ve Perit’in hukuksuz bir şekilde tutukluluk süresini uzatmaktan başka bir amaç taşıdığını düşünmüyorum. Naci İnci’nin şikayeti ve güvenlik görevlilerinin şikayetiyle tutuklanmaları, iddianame hazırlık süresi, mahkeme tarafından bu iddianamenin kabulü dahil olmak üzere süreç başlı başına bir düşman ceza hukuku uygulandığının göstergesi” dedi.

Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Berke Gök ve Pelit Özen’i 10 gün önce ziyaret ettiğini dile getiren Şahan, öğrencilerin durumunu şu sözlerle anlattı:

"Perit'in ameliyat olması gerekiyor, ağrıları var"

“Daha önce dile getirdiğim gibi Perit güvenlik görevlileri tarafından darp edilmesi sonucu omzunda oluşan bir yırtık var ve ameliyat olması gerekiyor, ağrıları devam ediyor. Berke ise vegan olması dolayısıyla beslenemiyor. En son görüştüğümde karnının aç olduğunu 2 günde sadece 1 adet patates yiyebildiğini, defalarca talep etmesi ve doktor raporu olmasına rağmen bu rapora göre yemek getirilmediği için beslenemediğini belirtti. Ayrıca ders kitapları ve mektuplarının verilmediğini, dış dünyayla aile görüşü hariç bağlantıları kesilmiş olduğunu söylediler. Berke ve Perit’e tutuklanmaları, hücrede kalmaları ve cezaevi koşulları tüm hepsiyle en temel insan haklarının ihlal edildiği süreç yaşatılıyor."

"Cezaevinin iki öğrencide onarılmaz hasarlar bıraktığını açık olarak görebiliyorum"

"Perit’in Metris Cezaevi’nde kaldığı hücrede kendinden önce hücrede kalan tutuklu duvara resimler çizmiş. Hücresi değiştiğinde ona üzülmüştü. ‘Şimdi boş gri duvara bakıyorum’ diyor. Gerisini siz tahmin edin. Aynı hücrede hamam böcekleriyle birlikte yaşıyorlardı. En son Perit alerji olmuştu sürekli kaşınıyordu. Bir çok ciddi hastalıklarla ilgili sıkıntılar yaşayan siyasi tutsaklar var. Bunlardan yakınmak ne kadar doğru bilmiyorum ama cezaevinin iki öğrencinin hayatını ve geleceğinde onarılmaz hasarlar ve travmalar bıraktığını ben her ziyaretimde açık olarak görüyorum. Tabii bir de öğrenci olarak sınavlarına giremedikleri eğitim hayatlarında bir dönemi kaybettikleri ve yılbaşını sevdikleriyle değil cezaevinde geçirecekleri için çok üzülüyorlar.”

"Berke ve Perit’i duruşma tarihinden önce tahliyesini umuyoruz"

Şahan, mahkemenin tutukluluk devam kararı, ilk tutuklanma kararlarının kopyala yapıştır halinin hukuki gerekçesinin olmadığını söyleyerek, “Bu tutukluluk devam karara itirazımızın acilen kabulünü ve derhal tahliyelerini istiyoruz. Bunun dışında Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) de başvurumuz var. 7 Ocak tarihini beklemek istemiyoruz, cezaevinde geçirdikleri her bir saat hayatlarından çalınıyor” dedi.