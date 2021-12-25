Şahan, 7 Ocak’ta görülecek duruşmaya dayanışma çağrısında bulunarak, “Tüm arkadaşlarını, akademisyenleri, avukatları kamuoyunu dayanışmaya bekliyoruz. Berke ve Perit’i duruşma tarihinden önce tahliyesini umuyoruz” diye kaydetti. 