-AVUKAT AV TÜFEĞİYLE VURULDU ANKARA (A.A) - 08.06.2011 - Ankara'da bir avukat, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu ve ilaç kullandığı bildirilen Tahsin Y (45) parasını çaldığını iddia ettiği avukat Mehmet Karahan (55) ile Aşık Veysel Mahallesi Karaağaç Sokak'taki evinde tartıştı. Tahsin Y, saz kutusunun içinde getirdiği pompalı tüfekle Mehmet Karahan'a ateş etti. Ağır yaralanan Karahan, eve gelen komşularına kendisini Tahsin Y'nin vurduğunu söyledi. Ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet Karahan kurtarılamadı. Tahsin Y. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde öldürme kastıyla ateş etmediğini, pişman olduğunu söylediği bildirilen zanlı tutuklandı.