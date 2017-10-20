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Yaşam

Avukat anne duruşmalara bebeğiyle katılıyor

"Oğlum benimle olduğu sürece adliyede birlikte olacağız"

20 Ekim 2017 23:26

Denizli Barosu avukatlarından Emine İlkay Varol, 4 aylık bebeğiyle duruşmalardaki yerini alıyor.

Avukat annesiyle duruşmalarda görülen Alp bebek, Denizli Adliyesinde ilgi odağı oldu. Takip ettiği dava ve soruşturmalar için adliyeye gelen avukat Varol, kucağına aldığı bebeğiyle mahkemelerde savunma yapıyor.

 

"Oğlum benimle olduğu sürece adliyede birlikte olacağız"

 

Anne ve bebeğini bu şekilde görenler ise bir hayli şaşırıyor.

Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğini sürekli emzirmek zorunda kaldığı için yanından ayıramadığını söyledi.

Her yere oğluyla gittiğini anlatan Varol, "Ofise, adliyeye ve dışarıya oğlumla çıkıyoruz. Bugün de duruşmadayken oğlum çok ağlayınca babası yanıma getirdi. Sağolsun hakim bey ve diğer vatandaşlar da yardımcı oldular. Oğlum benimle olduğu sürece adliyede birlikte olacağız. Daha önce de oğlumla duruşmalara katılmıştım." dedi.

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