Avukat Akın Atalay: Anayasa Mahkemesi, hukuksuzluk çarkına bağlılığını bugünkü kararıyla ilan etmiş

Hukukçular, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ilk kez iç hukukun üstünde bir statüde olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararını tanımamasını değerlendirdi. Avukat Akın Atalay, "Anayasa Mahkemesi de mevcut hukuksuzluk çarkına bağlılığını bugünkü kararıyla ilan etmiş" ifadelerini kullanırken, İnsan hakları hukukçusu Kerem Altıparmak da "AYM’nin gerekçesi kabul edilirse AİHM’in hiçbir ulusal yasayı yasallık ilkesi açısından incelemesi mümkün olmaz" dedi.

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Anayasa Mahkemesi, bugün yayınladığı kararında ilk kez AİHM'in bir kararını tanımadı. Kararda, güvence altına alınmış hakların ihlali incelemesinde AİHM'nin ulusal hukuku ilk elden yorumlamasını uygun bulmayarak, "Türk hukukundaki kanun hükümlerinin anlamlandırılmasında ve yorumlanmasında Türk mahkemeleri AİHM'e göre çok daha iyi konumdadır” değerlendirmesini yaptı.

Kararı Twitter hesabından paylaşan hukukçu Kerem Altıparmak, "AYM ilk kez bu kadar net AİHM içtihadını tanımadığını ifade ediyor. Üstüne üstlük çok çarpık gerekçelerle. AYM’nin gerekçesi kabul edilirse AİHM’in hiçbir ulusal yasayı yasallık ilkesi açısından incelemesi mümkün olmaz.

Bugün AYM'nin AİHM kararını uygulamama konusundaki kararı Rusya'nın 2015 Aralık'ta çıkardığı yasaya ve daha sonra Rusya AYM'sinin uygulamama kararlarına benziyor. Ama önemli bir fark var. AYM, hangi AİHM kararlarının uygulanamaz olduğuna hangi yasa kuralına göre karar veriyor?" ifadelerini kullandı.

Avukat Akın Atalay ise Anayasa'nın “Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma” başlıklı 90. maddesinin son fıkrasının fiilen iptal edildiğini belirterek, "Anayasa Mahkemesi de mevcut hukuksuzluk çarkına bağlılığını bugünkü kararıyla ilan etmiş... Artık Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ulusal yasalara göre öncelikli bir kural/düzenleme değildir, demiş. Anayasanın 90/5. Maddesini fiilen ilga/iptal etmiş" dedi.