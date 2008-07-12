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Bilim / Teknoloji

Avuçiçi doktoru teşhiste çığır açacak

Amerikalı araştırmacıların geliştirdiği bir mini-tarayıcı, kanser, diyabet ve bakteriyel enfeksiyonların tespitinde yeni bir dönemin habercisi

12 Temmuz 2008 03:00

Harvard Tıp Fakültesi’ndeki araştırmacıların imza attığı buluş, kanserden diyabete kadar pek çok hastalığın teşhisinde devrim yaratacak nitelikte. Avuçiçinde taşınabilen bir mini Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) tarayıcısı olan cihaz, hastalıklara sebep olan patojenleri tanıyıp, sınıflandırabiliyor.

Çalışma mantığı çeşitli hastanelerde ve kimya laboratuarlarında bulunan ve kimyasalları tanımada kullanılan NMR cihazlarıyla benzerlik gösteren cihaz, sadece bir kan örneğiyle doğrudan molekülleri tanıyarak spesifik bir bakteri veya kanser hücresini tespit edebiliyor.

Buluşu devasa NMR tarayıcılarından ayıran tek özelliği taşınabilir yapısı değil. Tarayıcı ünitesinin imaj çıkarma fonksiyonu yerine doğrudan molekülleri tanıyan buluş, aynı zamanda hastanelerde bulunan MR ünitelerinden çok daha hassas.

Kanser ve diyabet gibi hastalıkların tespitini dakikalar içinde yapabilen buluşun uzun test safhalarını azaltarak tedaviye geçiş sürecini hızlandırması bekleniyor. Buluşun T2 Biosystems adlı bir firma tarafından pazarlanacağı söylenirken ne zaman piyasada olacağı henüz açıklanmış değil.

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