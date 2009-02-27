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Avşar'ın "Ekolojik Ev"ini bilirkişi inceleyecek

Beykoz'da yaptırılan villayla ilgili olarak Avşar'a açılan davada, dava konusu evde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildi.

27 Şubat 2009 02:00

Beykoz'da yaptırılan villayla ilgili olarak Avşar'a açılan davada, dava konusu evde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildi.

Beykoz'da yaptırılan ve ''ekolojik ev'' olarak bilinen villanın bedelini ödemediği, satışını engellediği ve icra takibine itiraz ettiği öne sürülen sanatçı Hülya Avşar hakkında açılan ''itirazın
iptali'' davasında, dava konusu evde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar  verildi.

İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesindeki duruşmaya davacı inşaat şirketinin müdürü Mustafa Konuş katıldı. Duruşmaya gelmeyen Hülya Avşar'ı avukatı Hüseyin Öztürk temsil etti.

Duruşmada, istenilen dosyanın İstanbul 14. İcra Müdürlüğünden mahkemeye gönderildiği ve davacı şirket yetkilisinin delil listesi, beyanları ve tedbir talebini içeren dilekçeyi mahkemeye sunduğu tutanağa geçirildi.

Duruşmada söz alan davacı şirket müdürü Mustafa Konuş, inceleme kararı verilmesi halinde, şirket defterlerini mahkemede hazır edeceklerini söyledi. Davalı vekili avukat Hüseyin Öztürk, bu celse sunulan yeni delilleri kabul etmediğini belirterek, yazılı beyanda bulunacaklarını ifade etti.

Mahkemeye gelmeyen yazı cevaplarının akıbetlerinin sorulmasına ve ''görevliler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı'' hususunun da müzekkereye eklenmesine karar veren hakim, keşif ve inceleme günü belirlendikten sonra tarafların ticari defter ve belgelerinde dosya üzerinde inceleme yapılmasını kararlaştırdı.

Elektrik mühendisi, inşaat mühendisi, hukukçu ve mali uzmandan oluşan ve görevlendirilen bilirkişi heyetine dava konusu villada keşif yaptırılmasına hükmeden hakim, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

İnşaat şirketi tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Hülya Avşar ile davacı şirket arasında 23 Mart 2006 tarihinde kar paylaşımı karşılığı inşaat sözleşmesinin imzalandığı, sözleşme gereğince davacı şirketin Avşar'a ait Beykoz Çayağzı Köyü'ndeki arsada ''ekolojik ev'' de denilen bir villa yapmayı taahhüt ettiği ve arsa sahibi Avşar'ın yapılacak villa karşılığında KDV hariç 375 bin dolar ödemeyi kabul ettiği belirtilmişti.

1 yıllık sürenin dolması ve inşa edilen villanın satılamaması sonucu davalıdan villa bedeli olan 375 bin dolar ile 75 bin dolar tutan KDV'nin noter ihtarnamesiyle talep edildiğinin belirtildiği dilekçede, Avşar'ın villanın satışının gerçekleşmesini engellemeye çalışarak ''haksız ve kötü niyetli davrandığı'' ve icra takibine de ''kötü niyetli olarak'' itiraz ettiği ileri sürülmüştü.

Davalı Hülya Avşar'ın, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde ise davacı şirketin iddialarının haksız olduğu öne sürülerek, davacı şirketin sözleşmeye aykırı hareket ederek projeyi Avşar'ın yazılı onayına sunmadığı, villayı süresi içerisinde teslim etmediği ve sözleşmede belirlenen sorumlulukları yerine getirmeyen davacı tarafın kusurlu olduğu iddia edilmişti.

Dilekçede ayrıca, davacı tarafın kötü niyetle davranarak eksik iş karşılığı tüm bedele hak kazanmaya çalıştığı, yapılan villanın söz verilenden daha küçük olduğu ve davacının Avşar'dan hiçbir talepte bulunamayacağı da savunulmuştu.

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