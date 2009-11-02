Avşar'dan Turgut'a: Kimin kimi dağa kaldıracağı belli olmaz

Rojin'i dağa kaldırıp, seks kölesi yapmak istediğini yazan Serdar Turgut, aldığı tepkiler üzerine "Keşke Hülya Avşar'ı kaçıracağım deseydim, o zaman konu bu kadar büyümezdi" dedi. Avşar'ın Turgut'a yanıtı esprili oldu: "Kimin kimi dağa kaldıracağı hiç belli olmaz."



Akşam gazetesi yazarı Serdar Turgut'un, hükümetin açılım sürecini eleştirdiği köşesinde "Rojin'i dağa kaldırıp, seks kölesi yapmak istediğini" yazması, ortalığı karıştırdı. Kürt şarkıcı Rojin'in savcılığa şikayet ettiği Turgut, önceki gün Sabah gazetesinde yayınlanan röportajıyla bir kez daha gündeme geldi. Rojin'den özür dileyen ve konunun mizah olduğu halde anlaşılmayıp, uzatıldığını savunan Turgut, Rojin yerine Hülya Avşar'dan bahsetseydi, bu kadar sorun olmayacağını belirtti ve "Keşke Hülya Avşar'ı kaçıracağım deseydim. Aklıma gelmedi yoksa derdim. Hülya akıllı bir kadın, anlıyor, ben Rojin'i tanımadığım için onun da akıllı bir kadın olduğunu düşünüyor ve bunu algılar diyordum" dedi.



Gülüp geçilmesi gereken bir mevzu



Hülya Avşar ise Turgut'un bu açıklaması karşısında şunları söyledi: "Bugün (dün) Ertuğrul Özkök'ün köşe yazısını okudum. Serdar Turgut'un Rojin'i dansa bile kaldıramayacağını yazmış. Kimin kimi dağa kaldıracağı hiç belli olmaz! Kimin dağa daha kolay adapte olacağı da belli olmaz. Kürt meselesi çok hassas bir mesele ama bu tür şeylere de ihtiyacımız var. Hakikaten gülüp geçilmesi gereken bir mevzu, yok yere uzatılıyor. Röportajında benimle ilgili söylediklerini de bu bağlamda değerlendiriyorum, yani gülüp geçiyorum. Rojin'in de böyle yapmasını isterdim. Serdar Turgut bu. Yıllardır karısı hakkında neler yazdığını herkes biliyor..."