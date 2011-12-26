Avşar'dan Talıses'e 'geçmiş olsun' ziyareti



T24 - Hülya Avşar, eski dostu İbrahim Tatlıses'e misafir oldu. Eşi Ayşegül Yıldız'la birlikte Avşar'ı ağırlayan Tatlıses mükellef bir sofra kurdu.



ntvmsnbc'nin haberine göre; Hülya Avşar, Seyrantepe'de bulunan Tatlıses Group'a giderek ünlü türkücüye 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.



Avşar'ı, üç aylık eşi Ayşegül Yıldız'la birlikte ağırlayan İbrahim Tatlıses, eski dostu için mükellef bir sofra kurdu; çeşitli kebap, formülü kendinde saklı olan özel bir salata ve çiğköfte ikram etti.



Yılbaşı gecesi Günay Restoran'da sahneye çıkacak olan Avşar, 'Seni ve Ayşegül'ü mutlaka bekliyorum. Yerin hazır' dedi. Davete sevinen İbrahim Tatlıses, 'İnşallah' diye yanıt verdi.



'İmparator' lakaplı İbrahim Tatlıses, kült şarkılarından biri olan 'Mavi Mavi'yi Hülya Avşar'a adamıştı. Şarkıyla aynı adı taşıyan 1985 yapımı filmin başrollerini paylaşan ikilinin dostluğu 30 yıla yaklaştı.







