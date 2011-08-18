Avşar'dan Somali önlemi



T24 - Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Somali'de yaşanan açlıktan sonra israf konusunda daha hassas davranmaya başladı.







Avşar 'Acun.com' sitesindeki köşesinde Somali'deki açlık sonrasında evde çöplerde ekmek olup olmadığını kontrol ettiğini yazdı.





Avşar, kızı ve çalışanlarına Somali'deki çocukların durumundan dolayı daima şükretmeleri gerektiğini öğütlüyor. Ünlü sanatçı, ekmekleri sayıp dolapta çürük meyve olup olmadığını kontrol ediyormuş, kızına verdiği harçlığı yarıya indirmiş.





Bardaklarda yarım kalan suları toplayıp köpeğe veren Avşar, evdekilerin banyo yapma sürelerini bile sınırlamış.

