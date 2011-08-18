T24 LogoT24 Logo
Magazin

Avşar'dan Somali önlemi

Hülya Avşar, Somali'de yaşanan açlıktan sonra israf konusunda daha hassas davranmaya başladı.

18 Ağustos 2011 03:00


T24 -  Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Somali'de yaşanan açlıktan sonra israf konusunda daha hassas davranmaya başladı.



Avşar 'Acun.com' sitesindeki köşesinde Somali'deki açlık sonrasında evde çöplerde ekmek olup olmadığını kontrol ettiğini yazdı.


Avşar, kızı ve çalışanlarına Somali'deki çocukların durumundan dolayı daima şükretmeleri gerektiğini öğütlüyor. Ünlü sanatçı, ekmekleri sayıp dolapta çürük meyve olup olmadığını kontrol ediyormuş, kızına verdiği harçlığı yarıya indirmiş.
 

Bardaklarda yarım kalan suları toplayıp köpeğe veren Avşar, evdekilerin banyo yapma sürelerini bile sınırlamış.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24