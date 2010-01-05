Avşar'dan büyük gaf

T24-Hülya Avşar, İlkim Karaca’yı konuk ettiği programda büyük bir gafa imza attı. 25 yıl önce ölen ve Karaca’ya ‘İlkim’ adını koyan ünlü ozan ve ses hocası Ruhi Su’ya ‘selam’ yolladı.

Hülya Avşar, geçen yıllarda vefat eden Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca’yı konuk ettiği programda bir gafa imza attı. İlkim Karaca, adının konservatuvardan ses hocası ünlü ozan Ruhi Su tarafından konulduğunu söyledi. Bunun üzerine Avşar, “Ona da buradan selam yollayalım, eğer yaşıyorsa” dedi. Karaca da, “Ruhi Su öldü, hem de 25 yıl önce” deyince Avşar, çok şaşırdı ve “Aaaa öyle mi, vefat edeli 25 sene mi oldu? Nur içinde yatsın o zaman” diye konuştu.

‘Aşk için din değiştiririm’

Avşar'ın hafta içi 4 gün Habertürk'te sunduğu 'Hülya soruyor' adlı programda Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'nın din değiştirmesi konusu da gündeme geldi.Avşar,İlkim Hanım'a programında destek verdi. İlkim Karaca'nın ,Hrıstiyan olan kayınvalidesi Toto Karaca'nın mezarına gömülebilmek için din değiştridiği biliniyor.

Avşar, "Elhamdülillah Müslümanım ama benim için din değiştirmek o kadar olağanüstü, insanları şaşırtacak bir şey değil. Mesela ben aşkım için dinimi değiştirebilirim. Din değiştirmek o kadar korkunç bir şey değildir, önemli olan Allah'a inanmaktır diye düşünüyorum. Her dine saygım sonsuz" diyerek Karaca'ya destek verdi.

‘Haç sembolü çok şık’

Avşar aynı zamanda, haç sembolünün şıklığından da bahsetti ve yanlış anlaşılacağını düşündüğü için bir daha takamadığını da söyledi. Programın ilerleyen dakikaların da Hülya Avşar dinlere göre ölülerin yakılması konusunda da: “Bir yakınım Allah gecinden versin eğer benden yakılmasını isterse onun bu arzusunu yerine getirmek için çabalarım” dedi.