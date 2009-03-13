Avşar'dan Adnan Hoca'ya: Sizi öldürürdüm

Hülya Avşar Türkmax’daki programına konuk ettiği Adnan Oktar’la (Adnan Hoca) yaptığı söyleşinin perde arkasını anlattı. İşte Avşar'ın, görüşmeyle ilgili Vatan gazetesine söyledikleri:



* Hipokrat yemini gibi bir şeydi benimki. Oktar’la ilgili birçok annenin canının yandığını asla özendirici olmayacağımı, gerçekten hiçbir şeyi çekinmeden soracağıma kendi kendime yemin etmiştim.



* Bence Adnan Oktar çocukluğundan gelen birtakım psikolojik şeylerle kendini engelleyemiyor. Yaptığı şeylerin yanlış olduğunun kendi de farkına varmıyor.



* Adnan Oktar bir tek şeyi doğru söyledi. O da annelerin ve babaların çocuklarına sevgiyi gerçekten doğru vermeleri gerektiğiydi. Çünkü onlar şevkati ve sevgiyi çok iyi kullanıyor en büyük silahı bu. Sevgiye doymuş insan Adnan Oktar’ı yemez.



* Yayında “Kızım sizin müridiniz olsaydı ben sizi öldürürdüm” dedim. O da bana “Siz şu anda beni azmettiriyorsunuz” dedi. Ben de ona “Hiç fark etmez . Ben böyle bir şey yaşasaydım bir anne olarak sizi öldürürdüm, sizi ne yapar ne eder bulur ve öldürürdüm” dedim. Buna biraz bozuldu.

