Avşar'a dolandırıcılık suçlaması

Beykoz Riva'da yaptırdığı villasının parasını ödemediği iddiasıyla Hülya Avşar ile mahkemelik olan Konuş İnşaat'ın sahibi Mustafa Konuş, "Borcu Sadettin Saran'dan istedik, kendisini ilgilendirmediğini söyledi" dedi.



Hülya Avşar'ın Beykoz Riva'da yaptırdığı trilyonluk villa, başına dert oldu. Sabah'ın haberine göre, Avşar aleyhine açılan ve iki yıldır devam eden davada müteahhit firma sahibi Mustafa Konuş'un savcılığa yaptığı dolandırıcılık suçlaması nedeniyle hakim 4. Asli Ticaret Mahkemesi'nde görülen davanın artık, Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verdi.



Beni ilgilendirmez



Olay şöyle gelişti: Avşar, Beykoz Riva'daki arsasının bir bölümüne villa yaptırmak için Konuş'un firmasıyla anlaştı ve "Villa bittikten sonra satıp ödeme yapacağım" dedi. Ancak ne villa satıldı, ne firmaya ödeme yapıldı. Avşar, Konuş'a göre 820 bin YTL borçlanmış oldu. Mustafa Konuş şunları söyledi: "Villayı 2006 Eylül ayında teslim ettik. Avşar 2007 Mart'ında parasını ödeyeceğini söyledi ama hiçbir ödeme yapmadı. Hakkımızı hukuksal yönden sürdürmeye karar verdik. Hülya Hanım ile görüşebilmek için sevgilisi Sadettin Saran'ın holdingine gittik, yardımcı olmasını istedik. Fakat verdiği cevaplar karşısında şaşkına döndük. Bize, 'Hülya Avşar'ı sırtımda mı taşıyacağım? Kendisine bir bağımlılığım yok. Ayrıca borçları beni ilgilendirmez. Zaten ayrılmak üzereyiz. Kendisiyle çözün' dedi. Böyle olunca ben de dolandırıcılık suçlamasıyla savcılığa başvurdum. Mahkeme davayı Sakarya Ağır Ceza'ya sevk etti. Artık davamız Ağır Ceza'da görülecek."



Avşar'ın avukatı: Görüşme doğru



Avşar'ın avukatı Polat Dilli, Sadettin Saran'ın Konuş İnşaat'ın sahibi Mustafa Konuş ile görüştüğü iddialarını doğrulayarak şunları söyledi: "Mustafa Bey, Sadettin Saran'a ortak arkadaşları vasıtasıyla haber göndermiş. O da aradaki insanları kırmamak için görüşmeyi kabul etmiş. Sadettin Bey görüşmeye beni de davet etti. Onlar parayı bizden alamadıklarını söyledi. Sadettin Bey önce onları dinledi sonra beni dinledi. Sonra hiç yorum yapmadan o insanları yolcu edip, konuyu kapattı. Bunlar iğrenç ve asılsız iddialar."



Anlaşmaya uymadılar



Konuş'un hakkında yaptığı iddialar karşısında Hülya Avşar, avukatı aracılığıyla şu açıklamayı yaptı. "Ben bu ev için 350 m 2 kapalı alan yapılması konusunda anlaştım. Ancak evin inşaatı yapılırken evin olduğundan daha küçük olduğunu fark ederek bilirkişi raporuyla tespit istedim. Evin 194 m 2 yapıldığını resmi olarak tespit ettirdim. Yani ev bana eksik bir şekilde verildi. Üstelik inşaat bitmedi, hâlâ kaba haliyle duruyor.

