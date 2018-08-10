Avşar ve Çetinus, Karacabey Belediyespor'da

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa) (DHA) - TFF 3\'üncü Lig takımlarından Karacabey Belediyespor, Sancaktepe Belediyespor’dan defans oyuncusu Gökhan Çetinus ve forvet İlker Avşar’ı transfer etti.

Karacabey Belediyespor, Gökhan Çetinus ve İlker Avraş ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde, Karacabey Belediye ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan, Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak ve yöneticiler hazır bulundu. İlker Avşar ve Gökhan Çetinus ile 2’şer yıllık sözleşme imzalandı.

Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, \"Bugün yaptığımız 2 transfer ile birlikte 15 yeni oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Bu sene güçlü bir takım oluşturduk. Amacımız bir üst lige çıkmak. Bunun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu transferlerin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum\" dedi.

Sancaktepe Belediyespor’dan transfer edilen İlker Avşar, 1990 doğumlu olup futbola Manavgat Evrensekispor’da başladı. Daha sonra sırasıyla Denizli Büyükşehir Belediyespor, Düzyurtspor, Cizrespor ve Sancaktepe Belediyespor formalarını giydi.

Anadolu Üsküdar alt yapısından yetişen 1988 doğumlu Gökhan Çetinus ise Gebzespor, Kırşehirspor, Anadolu Üsküdar, Sivas 4 Eylül Belediyespor, 1930 Bafraspor, Bergama Belediyespor, Sandıklıspor ve Sancaktepe Belediyespor’da oynadı.

FOTOĞRAFLI