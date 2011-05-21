Avşar: Tarkan adam olmayı unutmuş

T24- Kral TV Müzik Ödülleri töreninde En İyi Erkek Sanatçı ödülünü Tarkan’a vermek için sahneye çıkan ancak Megastar ödülü almaya gelmeyince şoke olan Hülya Avşar ağır konuştu.

Habertürk'te yayımlanan (21 Mayıs 2011) haberi şöyle:







Birçok sanatçıyı çok kırdı

Hülya’nın son vuruşu çok sert oldu! Kral TV Müzik Ödülleri’ne 7 dalda ödül alarak damga vuran Tarkan, törendeki tavrıyla birçok sanatçıyı kırdı! Ödülleri almak için sahneye çıkmayıp gecenin sonunda toptan alan Tarkan’a kırılan sanatçılardan biri de Hülya Avşar! En İyi Erkek Sanatçı ödülünü vermek için sahneye çıkan ancak Megastar ödülü almaya gelmeyince şoke olan Avşar, çok ağır konuştu: “Tarkan çok başarılı biri ama bence adam olmayı unutmuş...”

“O gece Sıla'ya haksızlık yapıldı”

Tarkan’ın şarkılarının kendisine göre olmadığını ve kendisine uymadığını söyleyen Hülya Avşar, “Ödül gecesi Sıla’ya haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Söyleyecek çok şey var ama şimdilik susuyorum” dedi. Yeni bir single çıkarmaya çalıştığını belirten Avşar, “Ancak sanat dünyasındaki arkadaşlarımız, gündüz uyuyup gece çalıştıkları için altı aydır hiçbir yol kat edemedik” diye konuştu.