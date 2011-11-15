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Avşar reyting kurbanı

Hülya Avşar’ın TNT’de cuma geceleri canlı olarak sunduğu “Hülya Avşar Show” yayından kaldırıldı.

15 Kasım 2011 02:00


T24- Hülya Avşar’ın TNT’de cuma geceleri canlı olarak sunduğu “Hülya Avşar Show” yayından kaldırıldı.




Avşar’ın şov programı geçen hafta, Tüm Seyirciler’de ilk 100 program listesine girememiş, AB Sosyoekonomik Statüde ise 0.50 reyting ve 1.85 izlenme oranıyla 80. sırada yer alabilmişti. Bu durum kanal yönetimini harekete geçirdi.

Bu sezon hem “O Ses Türkiye”, hem de “Yetenek Sizsiniz” programlarında jüri koltuğunda oturan ve yoğun bir tempoda koşturan Avşar’ın bu nedenle kendi şov programıyla ilgilenemediği, sadece cuma akşamları sunmak için yayına gidebildiği belirtildi.


Geçen sezonki kadar ilgi görmeyen programın önce yayın gününün değiştirilmesi gündeme geldi. Ardından da şov, bu cuma yayın akışından çıkarıldı. Avşar’ın ise şovu bitirmek yerine şimdilik bir süre ara vermeyi teklif ettiği ifade edildi.

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