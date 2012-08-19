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Avşar: Kızım da babasını dudağından öpebilir

Hülya Avşar, Hakan Ural’la kızı Melisa’nın sosyal medyada tartışma yaratan fotoğrafı hakkında konuştu

19 Ağustos 2012 06:52

Hülya Avşar, Hakan Ural’la kızı Melisa’nın sosyal medyada tartışma yaratan fotoğrafı hakkında "Benim kızım da babasını dudağından öpebilir" dedi.

Hürriyet'in haberine göre, önceki akşam Tarabya’da restoranda kardeşi Helin ve ablası Leyla Avşar ile yemek yiyen Avşar, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Ural’ın kızını asansörde dudağından öperken çekilmiş fotoğrafı hakkındaki soru, ünlü sanatçıyı sinirlendirdi. Avşar, Ural’a değil, o fotoğrafa olumsuz yorumlar yapanlara kızdığını söyledi: “Ben o fotoğrafı çok sıcak ve samimi buldum. Benim kızım Zehra da babasını (Kaya Çilingiroğlu) dudağından öpebilir, bunda hiçbir sakınca görmüyorum.”

 

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