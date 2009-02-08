Avşar kime kırgın gitti?

Emral Avşar, bütün sırlarını anlattığı bu konuşmanın ölümünden sonra yayınlanmasına izin verdi.



Emral Avşar, kimseyle paylaşmadığı gizli sırlarını ölümünden kısa bir süre önce yakın dostu Bugün gazetesi yazarı Saadet Gürses’e anlattı. İşte Gürses'in kaleminden anne Avşar'ın sözleri:



- Damadım Kaya Çilingiroğlu, aslında herkesin bildiğinden daha eski Feraye ile birlikte olmaya başlamıştı. Ben bunu Hülya'ya söyleyemedim.



- İbrahim Tatlıses'i Hülya Avşar'a çok yakıştırmıştım.



- Gülben Ergen'le Seren Serengil üzerinde çok emeğim vardır. Hele Seren, evimde kaç ay yattı. Ona annelik yaptım, ikinci annesi sayılırdım. Bir kez arayıp sormadı bu kötü günümde. Gülben'in de sadece annesi aradı. Ne diyeyim şimdi ikisi de evli barklı kadın. Fazla bir şey söylemek istemiyorum.



- Hülya Avşar'ı kötülüklerden korumak için 20 sene peşinde koştum. Ailemi ihmal ettim, bu içimde bir uktedir.



- Helin'in çok iyi bir evlilik yapmasını isterim. İyi bir kısmetinin çıkıp da çoluk çocuk sahibi olmasını isterim. İş güç yapmasını değil de ablasının tersine onun evde oturmasını istiyorum.



-Torunum Zehra'nın anne ve babasıyla yaşamasını çok isterdim. Şimdi gözüm açık gitmeyecek. Çünkü canımdan çok sevdiğim Hülyam, Sadettin Bey'le çok mutlu.

