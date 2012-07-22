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Avşar, jüri başkanlığını eleştirenlere yanıt verdi: Son derece keyifliyim

Adana Altın Koza’da jüri başkanı olan dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek ile karşılaştırılan Avşar'dan eleştirilere cevap

22 Temmuz 2012 08:29

Bu yıl 49.’su düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın Jüri Başkanlığı’na seçilmesi büyük tartışma yaratan Hülya Avşar, eleştirilere yanıt verdi

Milliyet'in haberine göre, magazinel kimliği nedeniyle hakkında ağır eleştiriler yapılan ve bu yıl Adana Altın Koza’da jüri başkanı olan dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek ile karşılaştırılan Avşar şöyle konuştu:
 
“Son derece keyifliyim. Kimsenin değil, sinemaya verdiğim 30 yılımın, 50’yi aşan filmlerimin, çalıştığım önemli yönetmenlerin, yine birlikte çalıştığım değerli oyuncuların ve aldığım ödüllerin bana verdiği bu görevi sevgiyle, adaletle, zaferle yerine getireceğim” dedi.
 
Avşar 30 yıllık sinema kariyeri boyunca çektiği 52 filmin hiçbiriyle Altın Portakal’a layık görülmemişti.

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AntalyaAltın PortakalFilm FestivaliUlusalUzun Metraj Film YarışmasısinemaHülya AvşarFerzan Özpetek

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