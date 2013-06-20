Avşar: Birkaç güne benden ses çıkmazsa bilin ki gözaltındayım

Gezi Parkı olayları için Başbakan Erdoğan ile görüşen Hülya Avşar, ilginç bir yazı kaleme aldı. Avşar, okuyucularını "Birkaç güne benden haber çıkmazsa bilin ki gözaltındayım" diyerek uyardı.

İşte Hülya Avşar'ın o acunn.com'daki o yazısı:

Eylemler, biber gazları derken Sn. Başbakan’ın bütün bu olanlara rağmen yaptığı mitinglerdeki hali tavrıyla tencere tava seslerinin giderek artması vs. vs.

Peki kim ne der ne yaparsa huzura ereriz diye düşündüğümde ilk aklıma gelen tabii ki Başbakanımızın geri adım atıyorum siz kazandınız tamam tamam demesi oldu olmasına da açıkçası bunu hiçbir lider yapmaz. Daha doğrusu bir lidere yakışmayan bir duruştur.

Şimdi hepimiz eğri oturup doğru konuşalım. Ben Başbakan olsam bana kimse geri atıyorum dedirtemez! Amaaaaaaaa naparım? Biliyor musunuz? O lafı etmeden ya geri adım atarım ya da ortayı bulurum. Yeter ki huzur sağlansın yeter ki kimsenin canı yanmasın.

Peki o sözü yani geri adım sözünü kullanmadan nasıl geri adım atılır veya orta bulunur?

Ohoooooo bir sürü yolu var. Yeter ki karşı taraf anlasın anlamak istesin!

Ben anlamak isteyenlerdenim. Ya da kendi kendime hayal kuranlardan bilemem!

Ama en azından bende mesajı alanlardanım.

Başka kim aldı ki mesajı derseniz, Vali Hüseyin Avni Mutlu, Sn. Hüseyin Çelik, Sn. Bülent Arınç.

İşte bu eylem sürecinde bu üç isimden duyduğum en önemli söz “MESAJ ALINMIŞTIR” sözüydü. Üstelik kendi insiyatiflerini kullanarak söylenmeyecek tek söz işte o sözü söylemeden çözüm bulanacak. En önemli yollardan biriydi. Sizi bilmem ama ben mesajı aldım.



NOT: Bu yazıyı demokratik düşüncelerimle yazdım. Kısaca birkaç güne kadar benden ses çıkmazsa bilin ki gözaltındayım :)